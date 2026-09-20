Hirtelen Marine Le Pen is felfigyelt rá, mekkora fenyegetést jelent Oroszország

Le Pen és Bardella Fotó: PHILIPPE MAGONI/AFP

Oroszország nem diktálhatja közvetlenül vagy közvetve Franciaország politikáját megfélemlítéssel, fenyegetéssel, destabilizációval, illetve pszichológiai nyomással - jelentette ki szombaton közös levelében a francia szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) két vezetője, Marine Le Pen és Jordan Bardella. A pártot régóta érik olyan kritikák, hogy Moszkvából segítik őket.

A két vezető azután kritizálta Oroszország ellenséges lépéseit, hogy Moszkva ideiglenes állami felügyelet alá helyezte a Nestlé, az Auchan és más nyugati hátterű cégek helyi érdekeltségeit. Elítélték a lipcsei repülőtéren történt incidenst is, ahol egy robbanószerekkel megrakott drónt találtak, amelynek egy ukrán szállítógép lett volna a célpontja.

Louis Alliot, az RN alelnöke a hónap elején közölte, be akarja szüntetni Ukrajna támogatását. Le Pen és Bardella ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: a demokratikus vitának az Ukrajnának szánt segély szintjéről és feltételeiről kell szólnia, ha ezek a viták legitimek, és szerintük a külföldi nyomásgyakorlás nem az.

A régi szép idők, 2017 Fotó: MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP

A két politikus a támogatásáról biztosította a francia stratégiai infrastruktúrák biztonságának megerősítését célzó intézkedéseket, miután Emmanuel Macron francia elnök pénteken kérte a kormányt, dolgozzon ki tervet a kulcsfontosságú infrastruktúráknak az orosz hibrid támadásokkal szembeni védelmére.

Franciaország nem hagyhat büntetlenül semmilyen, a területén, az infrastruktúrái, stratégiai érdekei és népe ellen elkövetett ellenséges lépést. Ugyanakkor az ellenséges lépésekkel szembeni határozottság és a háború diplomáciai megoldásának keresése nem zárja ki egymást - írja Le Pen és Bardella.

A nyilatkozat ritka példája az egységnek azon a párton belül, amely megosztott a Kreml megítélésében, és amelyben Oroszország 2022-es, teljes körű ukrajnai inváziója kirajzolta a törésvonalakat. Le Pen történelmileg barátságosabb álláspontot képviselt Oroszországgal szemben; a múltban találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és pártja 9,4 millió eurós hitelt vett fel egy Kremlhez kapcsolódó cseh-orosz banktól, illetve az oroszbarát Orbán-kormányhoz köthető magyar banktól. Bardella, az Európai Parlament képviselője, inkább hajlamos volt Oroszországot Franciaország és Európa számára jelentett fenyegetésként ábrázolni. (Politico, MTI)