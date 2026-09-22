Arra kíváncsiak Ruff Bálinték, hogy ha Kaminski Fanny 0-24-ben Orbán rendelkezésére állt, hogy dolgozhatott még az Országgyűlés Hivatalának is

A Ruff Bálint vezette Miniszterelnökség még augusztusban tett feljelentést hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, miután átvizsgálta az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseivel összefüggő, több mint 4 milliárd forint közpénzt érintő szerződéseket. A Triton Communications Kft.-vel kötött, 2022. szeptember 1. és 2026. április 20. között hatályos szerződést nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva, közbeszerzés nélkül kötötték meg. A közbeszerzési eljárás mellőzésével megbízott cég tulajdonosa az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanny.

A napokban ennek a feljelentésnek a kiegészítéseként bizonyítási indítványt terjesztett elő a tárca, melyben azt kérte a nyomozó hatóságtól, hogy szerezze be és vizsgálja meg az Országgyűlés Hivatalának a Kaminski & Buranits Kft.-vel hasonló tárgyban kötött szerződéseit, továbbá vizsgálja meg a közbeszerzési törvény hatálya alóli kivétel alkalmazásának jogszerűségét is.

Kaminski Fanny a Puskás Múzeumban 2024 őszén Fotó: Németh Dániel/444

A Miniszterelnökség a közleményében felidézi: „A Triton Kft. ügyvezetője, Kaminski Fanny a nyilvánosság előtt 24 órás rendelkezésre állásként jellemezte a Kabinetirodának végzett munkát. Az Országgyűlés Hivatala által közzétett szerződéses adatok szerint ugyanakkor az ügyvezető érdekeltségébe tartozó másik cég, a Kaminski & Buranits Kft. pontosan ugyanebben az időszakban, 2022 júniusától 2026 májusáig az Országgyűlés Hivatalával is szerződésben állt. Ennek tárgya a Fidesz-frakció közösségimédia-megjelenéseinek előkészítése, valamint képi és hanganyagainak elkészítése volt két szerződés keretében összesen több mint 64,3 millió Ft értékben. A cég 2014 óta nyolc hasonló tárgyú szerződést kötött az Országgyűlés Hivatalával, és ezek mindegyikénél a közbeszerzési törvény alóli kivételre hivatkoztak”.

A Miniszterelnökség szerint tisztázni kell, hogyan fért össze a Kabinetirodának vállalt folyamatos 24 órás rendelkezésre állás az ugyanebben az időszakban teljesített, hasonló tárgyú párhuzamos megbízással. Amennyiben ugyanazt a teljesítést mindkét szerződés alapján elszámolták, az a vagyoni hátrány megállapítása szempontjából is tisztázandó. Kérte továbbá azt is, hogy a hatóság vizsgálja meg, milyen jogalappal és indokolással alkalmazták e beszerzéseknél a közbeszerzési törvény alóli kivételt.