Az ukrán gyerekek orosz deportálása miatt többeket is szankciós listára tett az EU

Az Európai Unió szankciós listára vett hétfőn 10 magánszemélyt és 17 szervezetet ukrán gyermekek oroszországi deportálása miatt, írja az MTI. Az uniós tanács közleménye szerint a korlátozó intézkedések olyanokat érintenek, akik felelősek az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét is aláásó vagy veszélyeztető cselekményekért.
Az érintettek részt vettek benne, vagy elősegítették az orosz hadsereg által ideiglenesen megszállt ukrán területeken élő gyermekek szisztematikus, jogellenes deportálását és erőszakos elhurcolását Oroszországba, valamint kényszerű asszimilációját, beleértve a deportált ukrán gyermekek ideológiai átnevelését és militáns szemléletű oktatását is.
Az elhurcolt ukrajnai gyerekekkel korábban cikksorozatban foglalkoztunk:
Darja, a mariupoli lány 16 éves volt, amikor 2022 februárjában megindult az Ukrajna elleni invázió. Családjával együtt több szűrőtábort is megjárt, volt, ahol arról faggatták, az Azov ezred lövésze-e. Története a 444 és a The Reckoning Project együttműködésében először jelenik meg a magyar médiában.
Az Ukrajna elleni háború a gyerekekért is folyik, akiket a megszállt területekről ezrével hurcolnak el az oroszok, hogy identitásukat eltüntetve neveljék fel őket fel. Cikksorozatunk első része.
A deportálás, a szülőktől való elválasztás, az orosz családokhoz való áthelyezés, az orosz állampolgárság megszerzésének kényszerítése, az államilag finanszírozott oroszosítás és a militarizálás mind olyan eszközök, amelyeket az oroszok arra használnak, hogy az ukrán gyerekeket erőszakkal saját nemzetük ellenségévé tegyék. Cikksorozatunk második része.
A fenti mondatot egy Oroszországba vitt ukrajnai tinédzser nevelőanyja mondta, aki több mint két éve nem látta nevelt fiát. Artem és Katerina története a 444 és a The Reckoning Project együttműködésében most jelenik meg először a médiában.
Az Ukrajnából elhurcolt gyerekekért a szülők és az ukrán állam is versenyt fut az idővel. Több száz gyereknek sikerült hazatérnie, egyedül, vagy rokonok, barátok, civil szervezetek, ukrán hatóságok, külföldi kormányok vagy ukrán és orosz önkéntesek segítségével. Több tízezren azonban még mindig Oroszországban vannak. Cikksorozatunk harmadik része.