Az ukrán gyerekek orosz deportálása miatt többeket is szankciós listára tett az EU

Az Európai Unió szankciós listára vett hétfőn 10 magánszemélyt és 17 szervezetet ukrán gyermekek oroszországi deportálása miatt, írja az MTI. Az uniós tanács közleménye szerint a korlátozó intézkedések olyanokat érintenek, akik felelősek az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét is aláásó vagy veszélyeztető cselekményekért.

Az érintettek részt vettek benne, vagy elősegítették az orosz hadsereg által ideiglenesen megszállt ukrán területeken élő gyermekek szisztematikus, jogellenes deportálását és erőszakos elhurcolását Oroszországba, valamint kényszerű asszimilációját, beleértve a deportált ukrán gyermekek ideológiai átnevelését és militáns szemléletű oktatását is.

Az elhurcolt ukrajnai gyerekekkel korábban cikksorozatban foglalkoztunk: