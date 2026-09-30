Egész Európában szinte egyedülálló, hogy Magyarországon eddig nem ítéltek el legalább egy minisztert

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2014-ben megnéztem, hogy 1989 (azaz a kétpólusú világrend összeomlása) óta Európában melyik országban ítéltek el jogerősen minisztert, kormányfőt vagy elnököt. Ahol volt ilyen, azt az országot pirossal, ahol nem volt, azt zölddel jelöltem. (A felfüggesztett börtönbüntetéses ítéleteket is beszámítottuk, illetve azt is, ha a hágai bíróság ítélt el politikust.) Így nézett ki akkor Európa:

Európa országai aszerint, hogy 1989 óta legalább minisztert ítélt-e már el jogerősen bíróság
Grafika: Herczeg Márk/444

A törpeállamokat nem számítva egyike voltunk azon tíz országnak, ahol addig nem ítéltek el legalább minisztert: Észtország, Hollandia, Lettország, Litvánia, Magyarország, Montenegro, Norvégia, Svájc, Svédország, Szlovákia.

Csakhogy mostanra eltelt 12 év, és az elítélt minisztereket tekintve Szlovákia elesett, Montenegro elesett, Észtország elesett, Litvánia elesett, Lettország elesett és Norvégia is elesett. Sőt Svédországban is megbírságoltak egy volt minisztert adócsalásért. Svájc – ami sok szempontból kivételt képez Európában – még tartja magát, ahogy Hollandia is, bár a Holland Királysághoz hozzátartozó Aruba miniszterét is elítélték a napokban, illetve a hasonló státuszú Curaçao egykori miniszterelnöke is börtönbe került.

Magyarországon azóta – az Orbán-rendszerben – az elsőfokon elítélt Szilvásy György volt titkosszolgálati minisztert felmentették, ahogy végül a másodfokon elítélt volt honvédelmi minisztert, Juhász Ferencet sem találták bűnösnek.

Most viszont letartóztatták Seszták Miklós volt fejlesztési minisztert, és hasonlóan járhat Hankó Balázs volt kulturális miniszter is, illetve Matolcsy György volt jegybankelnököt és egykori nemzetgazdasági minisztert is gyanúsítottként hallgatták ki.

Hankó Balázs és Bóka János ölelkezik a NAV Bűnügyi Főigazgatóság III. kerületi kapujában
Fotó: RTL

Ha bármelyiküket elítélnék, Hollandia maradna az egyedüli EU-tagállam, ahol nem ítéltek el senkit a politikai elitből a „történelem vége” óta.

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