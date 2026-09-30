Egész Európában szinte egyedülálló, hogy Magyarországon eddig nem ítéltek el legalább egy minisztert

2014-ben megnéztem, hogy 1989 (azaz a kétpólusú világrend összeomlása) óta Európában melyik országban ítéltek el jogerősen minisztert, kormányfőt vagy elnököt. Ahol volt ilyen, azt az országot pirossal, ahol nem volt, azt zölddel jelöltem. (A felfüggesztett börtönbüntetéses ítéleteket is beszámítottuk, illetve azt is, ha a hágai bíróság ítélt el politikust.) Így nézett ki akkor Európa:
A törpeállamokat nem számítva egyike voltunk azon tíz országnak, ahol addig nem ítéltek el legalább minisztert: Észtország, Hollandia, Lettország, Litvánia, Magyarország, Montenegro, Norvégia, Svájc, Svédország, Szlovákia.
Csakhogy mostanra eltelt 12 év, és az elítélt minisztereket tekintve Szlovákia elesett, Montenegro elesett, Észtország elesett, Litvánia elesett, Lettország elesett és Norvégia is elesett. Sőt Svédországban is megbírságoltak egy volt minisztert adócsalásért. Svájc – ami sok szempontból kivételt képez Európában – még tartja magát, ahogy Hollandia is, bár a Holland Királysághoz hozzátartozó Aruba miniszterét is elítélték a napokban, illetve a hasonló státuszú Curaçao egykori miniszterelnöke is börtönbe került.
Magyarországon azóta – az Orbán-rendszerben – az elsőfokon elítélt Szilvásy György volt titkosszolgálati minisztert felmentették, ahogy végül a másodfokon elítélt volt honvédelmi minisztert, Juhász Ferencet sem találták bűnösnek.
Most viszont letartóztatták Seszták Miklós volt fejlesztési minisztert, és hasonlóan járhat Hankó Balázs volt kulturális miniszter is, illetve Matolcsy György volt jegybankelnököt és egykori nemzetgazdasági minisztert is gyanúsítottként hallgatták ki.
Ha bármelyiküket elítélnék, Hollandia maradna az egyedüli EU-tagállam, ahol nem ítéltek el senkit a politikai elitből a „történelem vége” óta.
Bűncselekmény hiányában mentették fel őket.
Hivatali visszaéléssel gyanúsítják az MNB volt elnökét és hat másik személyt.
Benne vagyunk abban az európai élcsapatban, ami elmondhatja magáról, hogy még egyetlen elnöke, miniszterelnöke vagy minisztere sem került börtönbe. Tisztábbak vagyunk, mint Norvégia!
Az államtitok miatt zárt ajtók mögött zajló perben a bíró az indoklásban kifejtette: az NBH-nál „idegen” állampolgárok bevonásával folytatott poligráfos vizsgálatokkal sok szabályt sértettek, de nem bizonyítható a kémkedéshez szükséges szándékosság.
Az NVVH azt írja: folytatják a megkezdett munkát, további nyomozati cselekmények várhatók. A védelem vitatta az őrizetbe vétel és az eljárás jogszerűségét.
Marián Janusek és Igor Stefanov egymás után vezette az építésügyi és vidékfejlesztési minisztériumot, ahol úgy hirdettek meg egy kb. 100 millió eurós közbeszerzést, hogy a felhívást csak az épület egyik zárt folyosóján, egy jelöletlen faliújságra tűzték ki.
„Mert a gyanúsítottak kiterjedt kapcsolatrendszere miatt fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, és megalapozottan lehet tartani az eljárás jogellenes befolyásolásától.”