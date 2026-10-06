A kormány szerint Hankó két hónap alatt több NKA-s pénzt osztott szét, mint 2025 egészében

Márciusban csaknem kétmilliárd, április első felében további 1,2 milliárd forint támogatásról döntött Hankó Balázs a saját miniszteri keretéből, miközben 2025-ben egész évben 1,83 milliárdot osztott szét – derül ki a kormány által kedden közzétett támogatási döntések elemzéséből.

A volt kulturális miniszter 2026-ban az április 12-i választásig tartó három és fél hónapban összesen 3,63 milliárd forintot ítélt oda 107 tételben. A támogatások átlagos összege a tavalyi 13 millióról 34 millió forintra nőt.

Mint azt írják, a választás előtt látványosan felgyorsult a pénzosztás: januárban még csak ötmillió, februárban 419 millió forintról született miniszteri döntés. A közlemény szerint a Nemzeti Kulturális Alap 2019 utáni történetében sem volt hasonló bőkezűségre példa, Csák János általában 1-2 milliárdról, Kásler Miklós 2-2,7 milliárdról döntött egy évben. A megítélt miniszteri támogatások átlaga 13 millió forint volt, ez idén 34 millió forintra nőtt.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Hankó a közlemény szerint ráadásul nem csak a saját keretéből osztott támogatásokat: a Nemzeti Kulturális Alapon keresztül a nevéhez köthető döntések a választást megelőző egy hónapban összesen 5,23 milliárd forintról szóltak. Ebben a 31 napban született a 2025 óta hozzá köthető csaknem hatezer döntés közel harmada.

Három támogatási programnál a korábbi ütemezéshez képest hónapokkal előbb döntöttek újabb, összesen csaknem kétmilliárd forintról. A Csoóri Sándor Alap támogatásáról tavaly szeptemberben határoztak, idén viszont már április 2-án megítéltek 1,23 milliárd forintot. A vallásos alkotóközösségek és zenészek tavaly szeptember végi támogatási döntését idén március végén újabb 510 millió forintos döntés követte. A „Kapcsolj ki, kapcsolj be!” közösségi programnak a decemberi támogatás után április 10-én újabb 250 millió forintot ítéltek meg.

A miniszteri keret három legnagyobb tétele olyan cégekhez kapcsolódott, amik 2025 előtt nem kaptak NKA-támogatást. A Zenei Kör Művészeti Kft.-t félmilliárd, az Ypsylon Média Kft.-t 230 millió forinttal támogatta volna Hankó, az Immerzív Művészeti Nonprofit Kft.-nek pedig 300 millió forintot ítélt meg. Ahogy azt írták, a támogatottak között összesen 69 olyan szervezet szerepelt, ami korábban nem kapott pénzt az alaptól: nekik több mint kétmilliárd forintot, a vizsgált miniszteri keret 38 százalékát ítélték oda. A keret csaknem harmadát, 1,7 milliárd forintot profitorientált társaságoknak – amiknek célja a nyereség termelése és elosztása a tulajdonosok között – szánták.

A Miniszterelnökség azt írta, több cég a miniszteri keretből és a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumától is kapott támogatást. A miniszteri keretből támogatást kérőknek az igényelt összegek 99,4 százalékát megítélték, miközben a hagyományos pályázati eljárásoknál ez az arány átlagosan 40–43 százalék volt.

A választás után a kifizetések is felgyorsultak: míg a választás előtt hozott döntésekből 847 millió forintot nem utaltak el, addig a 2026. április 12-e utáni 126 nyertes összesen 1,26 milliárd forintnak örülhetett. A közlemény szerint beszédes az az arány is, hogy ugyanez a kör 2025-ben ennek az összegnek csak a kétharmadát kapta. A Miniszterelnökség korábban egy interaktív térképre rakta a Nemzeti Kulturális Alap által az elmúlt öt évben megítélt támogatásokat.

AZ NKA-ügyben több mint 17 milliárd forintnyi támogatásának felhasználása miatt indult nyomozás 2026 nyarán. Az ügyészség által közölt megalapozott gyanú szerint 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 1079 esetben, összesen 17,3 milliárd forint értékben használták fel az NKA vagyonát a törvényben meghatározott céloktól eltérően. A gyanú szerint az összegek egy részét a 2026-os országgyűlési választási kampány költségeinek fedezésére, illetve a kérelmezők személyes céljaira fordították.

A döntést az alap alá tartozó Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának neve alatt hozták meg, azonban az ügyészség gyanúja szerint a támogatásokról szóló döntések ténylegesen nem az ideiglenes kollégiumban születtek, hanem azokról Hankó Balázs korábbi kultúráért felelős miniszter, illetve esetlegesen más személyek határoztak. A 17,3 milliárd forintos keret ügyében az Ügyészség nyomozást indított. Hankó Balázst különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanújával vették őrizetbe, majd a Kecskeméti Járásbíróság csütörtökön elrendelte a volt miniszter letartóztatását.

A vele egy napon őrizetbe vett Seszták Miklóst már szerdán letartóztatták. Az NKA-ügy gyanúsítottjának körülményes útját a mentelmi jog felfüggesztésétől hétfő esti őrizetbe vételéig ebben a hosszabb cikkben foglaltuk össze. Varga-Bajusz Veronika korábbi államtitkárt szintén letartóztatták.