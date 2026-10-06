A MOB arra kéri a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát, hogy tárgyaljon a szervezet olimpiarendezési koncepciójavaslatáról

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke levélben kérte, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) idén ősszel tárgyalja meg a szervezet olimpiarendezési koncepciójavaslatát.

A MOB közleményében emlékeztetett: a szervezet és a főpolgármester 2024 októberében tájékoztatta a magyar közvéleményt arról, hogy Budapest részt vesz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 2036-os olimpiai helyszínválasztási folyamatát megelőző, ún. tájékozódási folyamatban. A MOB azt írja:

„Ez semmilyen kötelezettségvállalással nem jár, és nem minősül olimpiarendezésre való jelentkezésnek.”

Gyulay Zsolt elnök beszédet mond a MOB közgyűlésén 2024. május 11-én. Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A NOB friss bejelentése szerint 2027 márciusában jelöli ki azoknak a városoknak a körét, amiket meghív a 2036-os helyszínválasztási folyamatba, végleges döntés 2029-ben születik a rendezésről. A bejelentésből kiderül, hogy a NOB komolyan veszi a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest érdeklődését. A MOB azt írja:

„A Magyar Olimpiai Bizottság kezdeményezi, hogy Budapest főpolgármestere és az infrastruktúra, sport és biztonsági szempontból illetékes magyar kormány közösen tekintse át a 2036-os olimpia és paralimpia megrendezésének lehetőségét. Ezért Gyulay Zsolt a mai napon levélben kérte, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa idén ősszel tárgyalja meg a Magyar Olimpiai Bizottság koncepciójavaslatát.” A MOB a készülő koncepciót teljesen újszerűnek szánja. Egy minden elemében újragondolt, a fenntarthatóság jegyében született, városfejlesztő olimpiai koncepción dolgozik. Fontos tudni, hogy bármely érdeklődő országban és városban 2028 során kell hivatalos döntést hozni arról, hogy valóban szándékoznak-e megrendezni a 2036-os nyári játékokat és készek-e vállalni az ehhez szükséges kötelezettségeket, garanciákat. A MOB álláspontja, hogy a felelős döntést alapos társadalmi egyeztetésnek kell megelőznie.”

Karácsony Gergely főpolgármester a múlt csütörtöki sajtótájékoztatóján azt mondta, az FKT ülésén nem volt szó egy esetleges olimpiai pályázatról. Szerinte az egész országnak „meg kell beszélnie ezt a dolgot”, társadalmi párbeszéd kell, a kormánynak pedig előbb-utóbb álláspontot kell kialakítania.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szintén elmondta, hogy „egyelőre nincs az asztalukon a kérdés”. Azt mondta, alapvető pénzügyi és infrastrukturális kérdések, témák előbbre valók ennél a témánál, de később, „ha az FKT ilyen napirendi pontot javasol, készek meghallgatni”.

A 2026-os olimpiára jelentkezőknek novemberben kell bemutatniuk a pályázatukat a NOB illetékes bizottságának, majd jövő márciustól egy stratégiai megbeszélés-sorozat következik a NOB végrehajtó bizottságával. A NOB aztán szűkíti a kandidálók számát, és 2028 novemberében célzott tárgyalásokat folytat a kiválasztottakkal. A bizottság közben egyeztet a pályázókkal a 2040-es és 2044-es játékokról is. A rendezőről 2029-es közgyűlésén dönt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. (MTI)