Az új közmédia elkaszálta, az ÖT-ben viszont tárt karokkal fogadják Gulyás István konteós műsorát

Szeptember elején írtuk meg, hogy a rendszerváltás ellenére a régi arcokkal folytatódik a köztévén Gulyás István Ez itt a kérdés című műsora. Cikkünk megjelenése után néhány órával azonban a közmédia bejelentette, hogy azonnali hatállyal megszünteti a műsort. Gulyás most egy podcastban arról beszélt, hogy hamarosan újraindítja az Ez itt a kérdést, ezúttal Hont Andrásék Öt nevű médiaprojektjénél – szúrta ki a Telex. Úgy tűnik, ez az igazolások napja: közben az is kiderült, hogy Hont András lesz az Index vezérigazgatója.

Gulyás István a visszatérő Ez itt a kérdésben 2026. szeptember 1-én. Fotó: M5/Youtube

„Nagyon örülök, hogy a Hont Andrásékkal az Ötben együtt dolgozom” – mondta Gulyás, aki szerint „ők azt mondták, hogy hozd ide. És meg fogom csinálni”. A műsornak elképzelhető, hogy más címe lesz, de Gulyás szerint továbbra is szükség van azokra a „világmegfejtésekre”, amelyekkel korábban a köztévén foglalkozott.

Az Ez itt a kérdés hosszú éveken át az M5 egyik rendszeres közéleti műsora volt, amelyben többnyire a Fidesz politikai világképéhez közel álló vendégek vitatták meg a világ eseményeit. Visszatérő szereplő volt többek között Schmidt Mária, Giró-Szász András, Schiffer András, Fodor Gábor és L. Simon László. A műsor olyan témákkal foglalkozott, mint a brüsszeli „globális cenzúragépezet”, az Európai Uniót irányító „mélyállam” vagy az USAID-forrásokon keresztül zajló állítólagos befolyásolási kísérletek.

A műsort vezető Gulyás nemcsak műsorvezetőként dolgozott a közmédiában, hanem az M5 csatornaigazgatója is volt, 2023-ban pedig Táncsics Mihály-díjat kapott az akkori kormánytól.