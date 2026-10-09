Putyin: Oroszország mindent megtesz az Irán elleni amerikai háború lezárásáért

Oroszország minden tőle telhetőt megtesz, hogy segítsen lezárni az Egyesült Államok vezette, Irán elleni háborút – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök Maszúd Peszeskján iráni elnöknek az orosz hírügynökségek beszámolói szerint. A két vezető csütörtökön Türkmenisztánban találkozott, a Független Államok Közösségének csúcstalálkozója előtt.

„Ismeri az álláspontunkat. A magunk részéről készek vagyunk minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy segítsünk önöknek rendezni ezt a helyzetet”

– idézte Putyint az Interfax. Az orosz elnök szerint

„Irán valódi erőfeszítéseket tesz annak a konfliktusnak a lezárására, ami nem a saját hibájából, nem Irán hibájából tört ki”.

Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Putyin az iráni–orosz kapcsolatok „pozitív alakulását” is méltatta. Az iráni IRNA hírügynökség szerint már szerdai telefonbeszélgetésükben jelezte Peszeskjánnak, hogy Moszkva kész közvetíteni a közel-keleti háború lezárása érdekében. A két elnök a múlt hónapban, a Sanghaji Együttműködési Szervezet kirgizisztáni csúcstalálkozóján is találkozott.

A nyugati szankciókkal sújtott Oroszország és Irán az elmúlt időszakban szorosabbra fűzte diplomáciai és katonai kapcsolatait. Tavaly átfogó stratégiai partnerségi szerződést kötöttek, ami többek között a kereskedelemre, a katonai együttműködésre, a tudományra, a kultúrára és az oktatásra is kiterjed. Ukrajna és a nyugati országok azzal vádolták Iránt, hogy Sahed drónokat és rövid hatótávolságú rakétákat szállít az ukrajnai háborúhoz Oroszországnak. Moszkvát pedig azzal vádolták, hogy adatokat ad át Teheránnak a közel-keleti amerikai célpontok elleni támadásokhoz.

Közben az iráni–amerikai tárgyalások látszólag holtpontra jutottak. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor csütörtökön „eredményesnek” nevezte a háború lezárásáról folyó egyeztetéseket, és azt mondta, hogy az Egyesült Államok a november 3-i félidős kongresszusi választások előtt nem indít támadást Irán ellen. Közben az ukrajnai orosz offenzíva lezárását célzó diplomáciai erőfeszítések is megrekedni látszanak, miközben mindkét fél fokozza támadásait. (Al Jazeera)