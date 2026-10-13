Semmi rendkívüli nem történt, mégis az összes pécsi InterCity késett október 12-én

Aki rendszeresen utazik a magyar vasúton, már hozzászokhatott, hogy a vonatok gyakran késnek. A pécsi InterCityk azonban olyat produkáltak október 12-én, amire még a legtapasztaltabb utazók is felkaphatják a fejüket: a 16 napi járatból mind a 16 késett.

A Pécsről Budapestre tartó vonatok a következőképpen teljesítettek:

indulás: 05:15, érkezés: 8:06 (késés: 17 perc),

indulás: 07:15, érkezés: 10:05 (késés: 9 perc),

indulás: 09:22, érkezés: 12:23 (késés: 29 perc),

indulás: 11:16, érkezés: 14:27 (késés: 33 perc),

indulás: 13:19, érkezés: 16:14 (késés: 20 perc),

indulás: 15:15, érkezés: 18:14 (késés: 20 perc),

indulás: 17:18, érkezés: 20:02 (késés: 8 perc),

indulás: 19:15, érkezés: 22:03 (késés: 9 perc).

A Budapestről Pécsre közlekedők pedig így:

indulás: 06:05, érkezés: 09:02 (késés: 24 perc),

indulás: 08:20, érkezés: 11:00 (késés: 20 perc),

indulás: 10:07, érkezés: 13:04 (késés: 26 perc),

indulás: 12:05, érkezés: 14:57 (késés: 19 perc),

indulás: 14:07, érkezés: 16:49 (késés: 11 perc),

indulás: 16:05, érkezés: 18:58 (késés: 20 perc),

indulás: 18:05, érkezés: 21:00 (késés: 22 perc),

indulás: 20:06, érkezés: 22:56 (késés: 16 perc).

Az összes járat többet késett, mint 5 perc. Ennek azért is van jelentősége, mert a vasúttársaság az 5 perces késéseket még pontos érkezésnek számítja a statisztikáiban és a menetrendi elszámolásában. Ráadásul a 16 hétfői vonatból 9 legalább 20 percet késett, vagyis a késési biztosítás miatt a MÁV-nak a járatok több mint felén a jegyár 50 százalékát is vissza kellett utalnia.

A statisztika azért is siralmas, mert nem történt rendkívüli eset a vonalon. Gázolás, felsővezeték-szakadás, de lerobbant mozdony sem akadályozta a közlekedést. Azonban a teljesen átlagos hétköznapon is minden vonat késett.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A pécsi vasútvonalon egyébként idén már kétszer volt vágányzár. A karbantartási munkák miatt először május 26-tól június 23-ig, Rétszilas és Dombóvár között kellett pótlóbuszozni. A MÁV saját forrásból mintegy 1,1 milliárd forintot költött a karbantartásra, és azt ígérte, hogy a munkálatok befejezése után mintegy 3 perccel csökken majd a menetidő.

Másodszor a Mecsekalja-Cserkút és Bicsérd közötti szakaszon végeztek karbantartási munkákat, ami miatt szeptember 19-től október 2-ig kellett pótlóbuszozni Pécs és Szentlőrinc között. A MÁV saját forrásból mintegy 191 millió forintot költött a projektre, és azt ígérte, hogy a lassújelek felszámolása miatt javul a menetrend tarthatósága, és a forgalom is megbízhatóbbá válik.

A Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervben szerepel a pécsi vasútvonal átfogó fejlesztése. A Közlekedési és Beuházási Minisztérium 5 milliárd forint uniós forrást ígért a projekt előkészítésére. Vitézy Dávid azt mondta, „a vonal Pusztaszabolcstól délre eső része gyakorlatilag esik szét”, a pálya pedig olyan rossz állapotú, hogy teljes újjáépítés nélkül nem lehet emelni a sebességet. Az újjáépítésre azonban egyelőre nem jelentettek be céldátumot.