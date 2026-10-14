Orosz rakétacsapás ért egy fontos kijevi erőművet, két ember meghalt

Ballisztikus rakétatámadás érte a Kijevet fűtéssel és árammal ellátó Darnyickai Hőerőmű 4-es blokkját, valamint egy lakóépületet – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint a lakóházat ért késő esti csapásban két ember meghalt, 21-en megsérültek, közülük négyen súlyosan.

„Ukrajna támogatta az energetikai tűzszünetet. Oroszország egy újabb erőművet és az embereink életét veszi célba”

– írta Zelenszkij az X-en. Azt is kifogásolta, hogy miközben az oroszok az ukrán energetikai infrastruktúrát támadják, Ukrajna megint nem kapott előzetes figyelmeztetést a szövetségesektől.

Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

„Fontos, hogy a világ ne hallgasson erről. Az is fontos, hogy az Egyesült Államok valóban lássa, mi történik, és ki felelős azért, hogy folytatódik ez a háború”

– tette hozzá az ukrán elnök. A Darnyickai Hőerőmű 4-es blokkja a Dnyiprovszkij kerületet és a Darnyickij kerület egy részét látja el fűtéssel és árammal, és a háború során már többször is támadás érte. Idén februárban egy orosz rakétacsapás súlyosan megrongálta, ezért le kellett állítani. A Reuters szerint akkor több mint ezer lakóépületben szűnt meg a fűtés és a melegvíz-szolgáltatás, valamint 47 iskola, 72 óvoda és 18 egészségügyi intézmény is érintett volt.

A támadás két nappal azután történt, hogy Donald Trump közölte: Oroszország és Ukrajna megállapodott az energetikai létesítmények elleni támadások szüneteltetéséről. Pár órával az amerikai elnök bejelentésére hat ukrán energetikai létesítményt ért orosz csapás. A fővárost immár a második egymást követő éjszaka érték támadások.

Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

A hétfő éjszakai támadások után találgatások jelentek meg arról, hogy az Egyesült Államok korlátozta az Ukrajna számára fontos hírszerzési információkhoz való hozzáférést. Trump kedden ezt tagadta: „Segítünk nekik, és megosztjuk velük a hírszerzési információkat” – mondta. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok Kijevvel és Moszkvával is együttműködik a háború lezárása érdekében.

Az ukrán energetikai létesítmények elleni orosz csapásokról kérdezve Trump azt mondta: „Ukrajna előző nap sok létesítményt támadott.” Arra nem adott egyértelmű választ, hogy szerinte Oroszország megszegte-e a tűzszünetet. Azt mondta, mindjét elnök a háború lezárását akarja, de „sok a gyűlölet köztük”, és „nem tudják, hogyan lépjenek ezen túl”. Az elnököt az orosz gázolajról született megállapodás kapcsán arról kérdezték, hogy az abból származó bevételek segítik-e az orosz hadigépezetet. Trump azt válaszolta, hogy Oroszország nem kifejezetten az Egyesült Államoknak, hanem a világpiacra szállít gázolajat.

Zelenszkij vasárnap arról is beszélt, hogy egy 60 napos tűzszünet lehetővé tenné az országnak az elnökválasztás megtartását. Ezt azután mondta, hogy Trump kijelentette: „Ideje, hogy Ukrajna új elnököt válasszon”. Trump vasárnapi bejelentése után Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azt mondta, Ukrajna nem érdemli meg azt a „haladékot”, amit egy tűzszünet jelentene. Lavrov hozzátette: egy tűzszünet alatt Európa „újabb fegyverekkel áraszthatná el” Ukrajnát, hogy az folytathassa a háborút. (BBC)