Árpa Attila egy autópálya-építéssel kapcsolatos maffiás beszólást tett az Árulókban

Még mindig megy a tévében az Árulók, vagyis az RTL úgynevezett értelmiségiek számára is fogyasztható, taktikai-pszichológiai-bűnügyi, gyilkosos játékrealityje, ami most épp azért lett nagyon érdekes mindenki számára, mert szerepel benne Vona Gábor, és emiatt pár játékostársának egy rövidke pillanatra leolvadt az agya.

A legutóbbi részben – amit csütörtök este egyelőre csak a csatorna streaming-szolgáltatására előfizető nézők tekinthettek meg, a mezei tévénézők pedig péntek este élvezhetik – Árpa Attila egy félre nem érthető beszólást tett. Árpa nem szimplán műsorvezetője az Árulóknak, szerepe szerint egy kastélytulajdonos főúr, akinek minden éjjel el kell takarítania egy-egy hullát, miután vendégei halomra gyilkolják egymást. Ebben a szerepében adta elő az alábbi monológot, miközben vendégeit, vagyis a műsor játékosait egy kőbányába terelte.

„Az én szakmámban gyakran előfordul, hogy el kell tüntetni személyeket, vagy ami marad belőlük. Megkérdeztem az olasz barátaimat, hogy ők hogy szokták ezt csinálni. Az észak-olaszok mások, ők az állatokban bíznak. Azt tudtátok, hogy például egy Xénia méretű női holttest eltüntetéséhez nem kell több mint nyolc perc és tizenhat darab kifejlett disznó? De nem szeretem a disznók szagát, úgyhogy a szicíliai barátaim megoldását választottam. Ez a bánya tökéletes, tőlük vettem. Eredetileg autópályaépítésre szánták, de egy náluk is gátlástalanabb maffia vette át ezt a feladatot.”

A játékosok egy része fel is nevetett Árpa utolsó mondatán, nem véletlen, hisz az egyértelmű utalásnak tűnt egy bizonyos miniszterelnökre, az általa kiépített rendszerre és családjára.

Főként úgy, hogy a műsort valamikor tavasszal forgatták, nem sokkal azután, hogy megírtuk: lekövettük, ahogy Orbánék gánti bányájából viszik a követ az M1-es bővítéséhez. De az is nemrég derült ki, hogy évek óta Orbánék kövéből épül az iváncsai akkugyár.