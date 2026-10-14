Évek óta Orbánék kövéből épül az iváncsai akkugyár

Óriási porfelhőt húznak maguk után a kamionok, amelyek az október eleji szárazságban a Fejér megyei Iváncsa határában álló akkumulátorgyár felé robognak. A teherautók közül több is Gántról, az Orbán család bányájából érkezik, építőanyagot szállít az iváncsai vasúti építkezéshez.
Korábban Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő posztolt arról, hogy az Orbán Viktor apjának többségi tulajdonában álló Dolomit Kft.-től vásárolnak követ az iváncsai akkugyár vasútépítéséhez. Ezt a kivitelező cég, a V-Híd egyik munkatársa is megerősítette, amikor múlt csütörtökön a helyszínen jártunk. Telefonon az egyik fuvarozó cég ügyvezetője is azt mondta, a múlt hét során vittek ide építőanyagokat Gántról. A beruházás szerepel a Direkt36 által megszerzett, V-Hídtól származó belső dokumentumokban is.
Egy általunk megszerzett irat azt is bizonyítja, hogy Orbán apja már 2022-ben, az akkugyár építésekor is szállított zúzottkövet Iváncsára.
Az iváncsai gyár megépítése fontos projektje volt a Fidesz-kormánynak, amely akkoriban épp akkumulátor-nagyhatalommá kívánta tenni az országot. A dél-koreai SK Innovation 2021 elején jelentette be: két komáromi üzeme mellé egy harmadik akkumulátorgyárat épít Iváncsán. Szijjártó Péter akkori külügyminiszter ezt Magyarország történetének legnagyobb zöldmezős beruházásaként üdvözölte, amelybe a kormány jócskán beszállt közpénzzel is. Egyedi kormánydöntés keretében rekordösszegű, 76,4 milliárd forintos állami támogatást adtak a dél-koreai beruházáshoz, emellett közel 100 milliárd forintot további kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekre.
A munkákból a Fidesz-közeli építőipari cégek is profitáltak. Az üzem megépítésére Garancsi István érdekeltsége, a Market Zrt. kapott megbízást. A cég honlapja ma is büszkén sorolja fel referenciái között az iváncsai beruházást: 2021 tavaszától 135 hektáron 22 ipari épületet húzott fel, megépítve az SK Innovation legnagyobb európai akkumulátorgyárát. „A projekt különlegessége, hogy a kulcsrakész átadásra mindössze 13 hónap állt rendelkezésre – a kivitelezés végül határidőre és a megrendelői elvárásoknak megfelelő minőségben készült el” – áll a Market Zrt. honlapján.
A nyilvános közleményekből nem derül ki, hogy Garancsiék mely cégeket bízták meg alvállalkozóként, és kiktől vásároltak építőanyagokat. Egy általunk megszerzett fuvarlevélből viszont látszik, hogy épp az építkezés időszakában, 2022 március végén Orbánék gánti bányájából rendelt a Market Zrt. dolomit zúzottkövet Iváncsára.
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Már augusztusban is kaptak egy ugyanakkor bírságot.
Úgy tudni, első körben a kirgiz munkavállalóktól váltak meg.
Belső dokumentumokból tudjuk: az Orbán család bányájából szállítottak építőanyagokat a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításához. A beruházás részleteit titokban tartják, így eddig nem tudhattuk, hogy a miniszterelnök közvetlen családtagjai is profitálnak belőle.
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