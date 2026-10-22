Bécsben is diákok tízezrei tüntettek az egyetemek alulfinanszírozottsága miatt

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Diákok tízezrei vonultak csütörtökön Bécs központjába az egyetemek költségvetése ellen tiltakozva, amely szerintük nem elegendő az áremelkedések kiegyenlítésére, írja az MTI.

„A mi oktatásunk, a mi jövőnk”, „A demokráciának szüksége van az oktatásra”, „Az oktatás nem válhat kiváltsággá”, „GRRRRRR MEGSZORÍTÁSOK” – volt olvasható a tüntetők kezében tartott táblákon, akik a megmozdulást szervező Osztrák Egyetemisták Nemzeti Szövetsége (ÖH) szerint legkevesebb negyvenezren voltak. A rendőrség a tüntetés előtt húszezer résztvevőre számított.

A tiltakozást az váltotta ki, hogy a hét végén bejelentették: az ország 23 állami egyeteme 2028 és 2030 között 16 milliárd euróból gazdálkodhat, míg a rektorok becslése szerint legkevesebb 18 milliárd euróra lenne szükség a jelenlegi szint fenntartásához.

Korábban több európai országban is zavargásokba torkolló tiltakozások törtek ki: Franciaországban Emmanuel Macron már a köztársaságot félti az ultrabaloldaliaktól, Olaszországban a tüntetések miatt leállt a bivalymozzarella gyártása, és Görögországban is felszínre törtek az indulatok az oktatás helyzete miatt.

Fotó: JOE KLAMAR/AFP
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