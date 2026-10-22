Bécsben is diákok tízezrei tüntettek az egyetemek alulfinanszírozottsága miatt

Diákok tízezrei vonultak csütörtökön Bécs központjába az egyetemek költségvetése ellen tiltakozva, amely szerintük nem elegendő az áremelkedések kiegyenlítésére, írja az MTI.

„A mi oktatásunk, a mi jövőnk”, „A demokráciának szüksége van az oktatásra”, „Az oktatás nem válhat kiváltsággá”, „GRRRRRR MEGSZORÍTÁSOK” – volt olvasható a tüntetők kezében tartott táblákon, akik a megmozdulást szervező Osztrák Egyetemisták Nemzeti Szövetsége (ÖH) szerint legkevesebb negyvenezren voltak. A rendőrség a tüntetés előtt húszezer résztvevőre számított.

A tiltakozást az váltotta ki, hogy a hét végén bejelentették: az ország 23 állami egyeteme 2028 és 2030 között 16 milliárd euróból gazdálkodhat, míg a rektorok becslése szerint legkevesebb 18 milliárd euróra lenne szükség a jelenlegi szint fenntartásához.

Korábban több európai országban is zavargásokba torkolló tiltakozások törtek ki: Franciaországban Emmanuel Macron már a köztársaságot félti az ultrabaloldaliaktól, Olaszországban a tüntetések miatt leállt a bivalymozzarella gyártása, és Görögországban is felszínre törtek az indulatok az oktatás helyzete miatt.