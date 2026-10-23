Ezen Orbán sem tudna változtatni

A Louvre közelében, egy szálloda teraszán fotózták le a volt miniszterelnököt.
Egész szép számban összegyűltek az orbánisták az orbánmentes megemlékezésre, rendesen fel is tüzelték magukat, de a volt államfő gyorsan lelőtte a bulit.
Melyik ügy miatt vették őrizetbe a volt jegybankelnököt és miért körözik a fiát? Erről is beszéltünk a Helyzet: van! legújabb részében.
De azért még összejöhet. Egy csomó mindent nem tudunk még, de amit igen, az alapján valóban igazságosabb irányba fordult a magyar állam.
A Helyzet: van! legújabb adásában Bábel Vilmossal beszéltük át, milyen titkokat rejt még a hírhedt körúti szoba.
Az elmúlt hónapok leghangosabb botrányaiban van egy közös elem: arról szólnak, hogyan nőtt össze állam és párt Orbán Viktor rendszerében. A választások óta pedig újra és újra felmerül a kérdés: kormány- vagy rendszerváltás történt Magyarországon? A Közért különkiadása ezt a témát járja körül.