Ezen Orbán sem tudna változtatni

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  • Idén a Fidesz támogatói Békemenet helyett zászlómenetet tartottak, amihez látványosan kevesebb ember csatlakozott, Orbán Viktor is inkább Párizst választotta.
  • Pedig a Bem téren már összegyűlt akkora tömeg, ami elé nem lett volna ciki kiállni.
  • A résztvevők mégsem hiányolták a Fidesz elnökét, egyelőre bíznak benne, hogy hamarosan újra többen lesznek.


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