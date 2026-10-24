Hogy ne feledjétek: rendőri erőszaktól Nagy Imre újratemetéséig

- A Jeti Mozi bemutatja Elbert Márta Hogy ne feledjétek című dokumentumfilmjét, amely az 1956-os forradalom emlékének visszatérését és a rendszerváltáshoz vezető utat mutatja be.
- A Fekete Doboz archív felvételein megelevenednek az 1988-as, rendőri erőszakkal feloszlatott tüntetések, amelyeken a forradalom áldozataira emlékeztek.
- A film Nagy Imre és mártírtársai földi maradványainak kihantolását és az 1989-es újratemetést is bemutatja, amelyen már 250 ezren emlékezhettek szabadon a Hősök terén.
Stáb
Szerkesztő: Elbert Márta
Vágó: Kende Júlia
Az archív felvételeket a Fekete Doboz munkatársai készítették.