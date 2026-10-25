Inkubátor: Olyan Magyarországot építettek Amerikában, ami otthon már nem létezik

- A Jeti Mozi bemutatja Pigniczky Réka Inkubátor című dokumentumfilmjét, amely az 1956 után Amerikába menekült magyarok gyerekeiről és a kettős identitásukról szól.
- A film középpontjában egy 1984-es amerikai magyar cserkésztábor áll, ahol a többnyire már Amerikában született fiatalok előadták az István, a királyt. Huszonöt évvel később újra összegyűlnek, hogy megismételjék az előadást.
- A dokumentumfilm azt vizsgálja, hogyan próbáltak a menekült szülők egy magyar világot teremteni gyermekeiknek Amerikában, és milyen érzés két kultúra, két haza között felnőni.
Stáb
Rendező: Pigniczky Réka
Alkotótárs: Pigniczky Eszti
Producer: Pigniczky Réka és Gerő Barnabás
Operatőr: Kiss Gergő
Vágó: Hargittai László, HSE
Dramaturg: Gellér-Varga Zsuzsanna
Zene: Horváth Gáspár és Horváth Boldizsár
Énekhang: Gerő Luca
Line-producer USA: Szentkirályi Endre
Gyártó és Forgalmazó: 56Films