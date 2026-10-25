Inkubátor: Olyan Magyarországot építettek Amerikában, ami otthon már nem létezik

A Jeti Mozi bemutatja Pigniczky Réka Inkubátor című dokumentumfilmjét, amely az 1956 után Amerikába menekült magyarok gyerekeiről és a kettős identitásukról szól.

A film középpontjában egy 1984-es amerikai magyar cserkésztábor áll, ahol a többnyire már Amerikában született fiatalok előadták az István, a királyt. Huszonöt évvel később újra összegyűlnek, hogy megismételjék az előadást.

A dokumentumfilm azt vizsgálja, hogyan próbáltak a menekült szülők egy magyar világot teremteni gyermekeiknek Amerikában, és milyen érzés két kultúra, két haza között felnőni.

Stáb

Rendező: Pigniczky Réka

Alkotótárs: Pigniczky Eszti

Producer: Pigniczky Réka és Gerő Barnabás

Operatőr: Kiss Gergő

Vágó: Hargittai László, HSE

Dramaturg: Gellér-Varga Zsuzsanna

Zene: Horváth Gáspár és Horváth Boldizsár

Énekhang: Gerő Luca

Line-producer USA: Szentkirályi Endre

Gyártó és Forgalmazó: 56Films