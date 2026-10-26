Az európai légitársaságok pilótáinak közel negyede akkor is felszáll, ha túl fáradt a munkához

Az európai légitársaságok pilótáinak háromnegyede aludt már el rövid időre a pilótafülkében, míg közel negyedük rendszeresen repül akkor is, ha épp túl fáradt ahhoz, hogy dolgozzon – derült ki az Európai Pilótafülke-szövetség által készített, 7200 kapitány és első tiszt megkérdezésén alapuló jelentésből, amit a Guardian ismertetett.

A jelentés szerint a pilóták 24 százaléka általában inkább folytatja a repülést, mint hogy fáradtság miatt repülésre alkalmatlannak vallja magát. A fáradtság oka lehet a hosszú szolgálati idő, a nem megfelelő pihenés, a szabálytalan menetrendek, illetve az időzónák közötti ingázás, ami felboríthatja a pilóták alvási ciklusát.

A kép illusztráció. Fotó: MICHAELA STACHE/AFP

A fáradtság jelentős biztonsági kockázatot jelent, ronthatja a pilóta ítélőképességét és reakcióidejét, csökkentheti az éberségét. Éppen ezért az európai légiközlekedés biztonsági előírásai szerint a légitársaságoknak képesnek kell lenniük arra, hogy észleljék a személyzet fáradtsági szintjét. A kutatás készítői arra sürgették az európai döntéshozókat, hogy szigorítsanak a szabályokon.

Emellett a felmérésből az is kiderült, hogy a válaszadók háromnegyede bólintott már be rövid időre akaratán kívül repülőgép vezetése közben a kérdezése előtti négy hétben. A legtöbb problémát a fapados, a wet-lease, valamint az ír és máltai légitársaságok dolgozói jelezték – de a megkérdezettek hetven százaléka állította, hogy nem merik megtagadni, ha a parancsnok a szolgálati idő meghosszabbítását kéri tőlük.