Három hónap szünet után újraindul a Patrióta

Szűcs Gábor megafonosból lett fideszes parlamenti képviselő a Facebookon jelentette be, hogy november 2-án újraindul a Patrióta YouTube-csatorna. Posztját egy Bohár Dániellel és Deák Dániellel közös képpel illusztrálta, és azt írta, hogy az első nap vele is találkozhatnak majd a nézők.
A bejegyzéshez a csatorna egyik korábbi arca, Gerhardt Máté is kommentelt. A műsorvezető azt írta, „szuper műsor lesz”.
A 332 ezer követővel rendelkező Patrióta július vége óta nem töltött fel új videót. Pedig a Fidesz választási veresége után egy ideig kifejezetten aktív volt a csatorna. Például náluk szólalt meg először Orbán Viktor, náluk mondta Bencsik András, hogy azok újuljanak meg, akik „eltitkolták a valóságot előlünk”, náluk elmélkedett a fiatalok elveszítéséről a bukott kampányfőnök, Orbán Balázs, és náluk mondta Havasi Bertalan, hogy a Fideszt minden nap agyonverik a kommunikációs térben, mert semmit sem csinálnak.
A Patrióta stúdiója korábban a Fidesz kommunikációs erőközpontjában, az óbudai Perc utcában működött. A választási vereség után kiadóvá váltak a helyiségek, de az ingatlanostól megtudtuk, hogy a cégek bérleti szerződése fix időre szólt, és ha nem találnak maguk helyett mást, annak lejártáig továbbra is fizetniük kell a bérleti díjat. Az irodát egyébként október közepén kirámolta egy ismeretlen elkövető, aki két számítógépet és kisebb használati tárgyakat lopott el.
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