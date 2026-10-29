Tyúkól #72: Hol vannak a nők a tudományból? És egyáltalán, szeretnének ott lenni?

Magyarországon a tudományos területeken dolgozók mindössze 30-35 százaléka nő (ezzel Európa sereghajtói vagyunk), holott, ahogy arról mostanában több adásban is szó volt, kijelenthetjük, hogy a társadalomnak a fele az. Nemcsak a tudományban van viszonylag kevés nő, hanem a STEM-területről (science, technology, engineering, mathematics) is hiányoznak. Azt sem jelenthetjük ki, hogy egyes tudományos területeken a nők felülreprezentáltak lennének: ugyan a társadalom- és bölcsészettudományi területeken többen vannak, magasabb pozíciókat és jobb (és így jobban fizető) státuszokat általában itt is a férfiak harcolnak ki. Ebben az adásban ennek a jelenségnek az okairól, az akadályokról, az üvegplafonról meg persze a társadalmi nyomásokról is szó esik.
Koltai Júlia szociológussal beszélgetünk, aki kutatóprofesszor a Társadalomtudományi Kutatóintézetben és habilitált egyetemi docens az ELTÉ-n és kutatási területei közé tartoznak a társadalmi egyenlőtlenségek a digitális adatok tükrében, továbbá vizsgálja a COVID társadalmi hatásait is. Az ő vezetésével valósult meg tavaly az első széleskörű magyarországi kutatói felmérés, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia és a Fiatal Kutatók Akadémiája kezdeményezett.
Podcastunk kéthetente jelentkezik új adással, meghallgatható a 444 Spotify- és Apple-csatornáján is. Korábbi adásaink itt találhatók. Javaslataid, ötleteid, meglátásaid a tyukol@444.hu címre várjuk. (Illusztráció: Kiss Bence/444)
Az MTA rendes és levelező tagjainak mindössze 10 százaléka nő. Ezen az arányon nehéz úgy változtatni, hogy a női kvótákat rendszeresen kritikák érik, a nők előtt nincsenek elismert példák, és az akadémiai férfi közösség sem igazán haladó szellemű.
A szociálpszichológus tiltakozásképp mondott le bizottsági tagságáról, miután az MTA idén egyetlen nőt sem választott rendes tagjai közé. „Lemondásának egyedül annyi lesz a következménye, hogy eggyel kevesebb női tudós lesz a bizottságban” – válaszolta erre Zsoldos Attila, az akadémia II. osztályának elnöke, aki „aggasztó tájékozatlanságnak” tartja a lemondást, „ami kizárólag arra alkalmas, hogy rossz hírbe keverje a Magyar Tudományos Akadémiát”.
Mit kell ma elviselnie egy nőnek, ha tudományos pályára téved, és hogyan lehetne felszámolni a jelenleg uralkodó rendszert? Erről beszélgetett négy, a szakmájában elismert kutató a CEU Bibó István Szabadegyetem péntek esti vitájában.
Az öszes fizikai Nobel-díjas alig több mint 2 százaléka nő, a béke-Nobeleknek viszont csaknem ötödét nő kapta.
Májusban törölték a róla szóló bejegyzést a Wikipediaán, öt hónappal később Nobel-díjat kapott. A tudományos világban egyre égetőbb a női egyenjogúság kérdése.
A Leopoldina Német Természettudományos Akadémia szerint nem csak a nemek közti egyenlőséget sérti, hanem a tudománynak is káros, hogy miközben ugyanannyi nő szerez doktori fokozatot, mint férfi, a professzori székig mégis csak a töredékük jut el. Irányelveket fogalmaztak meg ennek megváltoztatásáért.
Az Eurostat 2023-as adatai szerint a közép-magyarországi és dunántúli régiók kullognak a rangsor végén, míg a kutatónők és mérnöknők aránya Dániában, Spanyolországban és Bulgáriában a legmagasabb.
Dramaturgiailag mikor jönne jól Orbán? Szijjártó nemcsak Lavrovval viselkedett úgy, mint egy kisiskolás. A halloween kevés, a Valentin nem jött be – kéne még néhány ünnep nekünk. A vízóra visszavág. Hajbeültetés Sukorón.
Magyarországon alig találni többgenerációs családi vendéglőt, de a Rosenstein harminc éve állja a sarat. Meg tudták tartani a magyaros és a pesti zsidó klasszikusokat, sőt a hosszú étlapot is, miközben elindultak saját termékekkel, és saját alapanyagokat is termelnek. Vendég: Rosenstein Róbert.
Dramaturgiailag mikor jönne jól Orbán? Szijjártó nemcsak Lavrovval viselkedett úgy, mint egy kisiskolás. A halloween kevés, a Valentin nem jött be – kéne még néhány ünnep nekünk. A vízóra visszavág. Hajbeültetés Sukorón.
400 000 év börtönt kéne itt kiosztani! Rákay panasza. Parragh megokosodik. Miért pösze itt mindenki? Szinetár Dóra énekhangja. Ibiza, Európa swimming poolja.Jól nézünk, Miki! A Pötterbing Ödön Társaság és az eltitkolt vértanúk.