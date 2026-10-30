Nyomozás indult a Déli Körvasút ügyében

Nyomozást rendelt el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Déli Körvasút második ütemének ügyében különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt – írja a Telex. A lap megkereste a NAV-ot, miután a hatóság közölte, a Bűnügyi Főigazgatóság október 19-én indította meg a nyomozást a Közlekedési és Beruházási Minisztérium feljelentése alapján, az eljárás a „Ferencváros–Kelenföld vasútvonal kapacitásbővítésének építési munkái (Déli körvasút II. ütem)” tárgyában folyik.

Ez az a beruházás, amelyben a kivitelezés legnagyobb részét Mészáros Lőrinc cége, a V-Híd nyerte el 338 milliárdos értékben. A mostani nyomozás előzménye, hogy Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztér október 9-én bejelentette: a kormány leállítja a Déli Körvasút építését, és felmondja a kivitelező V-Híddal kötött szerződést. Az Európai Számvevőszék vizsgálata ugyanis arra jutott, hogy a Mészáros Lőrinchez köthető vállalat a közbeszerzés során összejátszhatott egy tervezőcéggel, és olyan bizalmas információkhoz jutott, amelyek tisztességtelen versenyelőnyt biztosítottak számára. Az Európai Bizottság szeptemberben arról tájékoztatta a magyar kormányt, hogy a szabálytalanságok miatt a beruházás ebben a formában elveszíti a mintegy 320 milliárd forintos uniós támogatását.

Déli körvasút projekt második fázisa a Bartók Béla útnál. Fotó: V-Híd zrt

Bár az Európai Számvevőszék már januárban jelezte a problémákat, az akkori Orbán-kormány nem hozta nyilvánosságra a megállapításokat, és feljelentést sem tett. Vitézy szerint a magyar Állami Számvevőszék sem lépett az ügyben. Vitézy bejelentése után aztán a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárást indított a Déli Körvasút beruházásával kapcsolatban az uniós források elvesztésének kockázata miatt.

A Déli Körvasút leállítása közben komoly pénzügyi és műszaki kérdéseket vet fel. Vitézy szerint a magyar államot legalább 50-100 milliárd forintos kár érhette, és az is kérdés, hogy a V-Híd el tud-e számolni a nála lévő, elvileg még fel nem használt 57 milliárd forintos előleggel. A beruházást újra kell tendereztetni, ami Vitézy szerint jóval több időt vesz igénybe néhány hónapnál.