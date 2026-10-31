Bóka János szerint a kormány az átverés költségvetését nyújtotta be

„Vonják vissza a tervezetet! Olyan költségvetés kell, ami csökkenti az adókat, segíti a gazdaságot, és a béreket tisztességes módon emeli!”

– reagált a péntek este benyújtott 2027-es költségvetési tervezetre Facebook-posztban Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője. „A Tisza költségvetése az átverés költségvetése, ami megfojtja a magyar gazdaságot” – írta.

Bóka János Fotó: Bankó Gábor/444

A fideszes Palóc André videójában konkrétumokat is mondott arra vonatkozóan, mit értenek adóemelések és megszorítások alatt: „nem folytatják a 14. havi nyugdíj visszaépítését”, „nem folytatják az SZJA-mentességét a 40 év feletti édesanyáknak”, illetve 3-ról 5 százalékra emelik az első lakásvásárlóknak szóló kamatokat használat lakások vásárlása esetén.

A Tisza-kormány péntek este a tervezet benyújtása mellett közölte, „a rendszerváltás első költségvetése igazságot szolgáltat az évtizedeken át magukra hagyottaknak, újraindítja az ország fejlődését, és szilárd alapokra helyezi az állam pénzügyeit”. A kormány által kiemelt pontokat ezen az oldalon lehet böngészni, a teljes, 349 oldalas törvényjavaslat ezen a linken található, aki pedig erre nem ér rá, de szeretne jobban képbe kerülni, annak ajánljuk a témában készített magyarázós podcastunkat, vagy ezt a cikkünket.