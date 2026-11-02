NVVH: a Seszták Miklós házában talált páncélszekrényeket nem magánszemélyeknek gyártják

„A Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő, volt nemzeti fejlesztési miniszter kisvárdai házában tartott októberi házkutatás során talált páncélszekrényeket jellemzően nem magánszemélyek, hanem pénzügyi szolgáltatók és zálogházak alkalmazzák”

– közölte hétfőn a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH).

A közlemény szerint az elmúlt napokban a Seszták Miklós letartóztatásáról szóló bírósági tájékoztatást követően találgatások jelentek meg a nyilvánosságban arról, hogy mit találhattak az NVVH nyomozói a letartóztatott országgyűlési képviselő kisvárdai házában az október közepén tartott házkutatás során. A „közvélemény tájékoztatása, illetve a további találgatások elkerülése érdekében” az NVVH azt közölte, hogy a biztonsági ajtóval zárt, hangszigetelt szobában két nagy méretű Wertheim DWS1901 10 RE típusú, darabonként 1660 kilogramm önsúlyú, tipikusan nem otthoni használatra készült páncélszekrényt találtak. A közlemény szerint ezt a típusú biztonsági páncélszekrényt jellemzően zálogházak, illetve egyéb pénzügyi szolgáltatók alkalmazzák.

Egy nappal azután, hogy meghosszabbították Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő és volt fejlesztési miniszter letartóztatását, a bíróság közölte, hogy Seszták elrejtett valahol 9 milliárd forintot, azonban a házában már csak üres páncélszekrényeket találtak. Ahogy a napokban a 444 is megírta, Sesztáknak mint parlamenti képviselőnek minden évben kötelező volt vagyonnyilatkozatot készíteni, arról azonban, hogy lett volna 9 milliárdja, nem vallott.

Amikor szeptember 28-án megvonták Seszták mentelmi jogát, Czakó Czirbus Pál, a mentelmi bizottság tagja a rendelkezésére álló öt percben nem tudta végigsorolni, mi mindennel hozták összefüggésbe a volt minisztert. Az előterjesztése alapján azonban össze tudtuk szedni, hogy mindent összeadva 12,6 milliárd forint értékű kenőpénz zsebre rakásával gyanúsítják.

A politikus cselekménye a KNYF szerint hétrendbeli vezető beosztású hivatalos személy által, hivatali helyzetével visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének és hatrendbeli, önálló intézkedésre jogosult személy által, bűnszövetségben és üzletszerűen, bűnsegédként elkövetett vesztegetés elfogadása bűntettének megállapítására látszik alkalmasnak. Sesztákot szeptember 28-án őrizetbe vették, majd a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája szeptember 30-án elrendelte a letartóztatását.