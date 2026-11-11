Lombkoronasétányos polgármester: Egy erdő attól nem szűnik meg erdőnek lenni, hogy kivágják a fákat

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„A terhemre rótt bűncselekményt nem követtem el, a pályázati kiírás valamennyi feltételét teljesítettem, a projekt során büntetőjogi tényállás nem valósult meg” – ezt mondta Filemon Mihály, Nyírmártonfalva volt polgármestere a Debreceni Járásbíróságon szerdán tartott tárgyaláson. Szerinte mivel fideszes polgármester volt ebben az időszakban, kiemelt figyelem irányult rá, és a sajtóhírek, az ellene folyó „politikai sajtóhadjárat” után indult nyomozás.

Ezzel az úgynevezett „hadjárattal” indokolta, hogy bár szerinte végig mindent szabályosan csinált, nem kért jogorvoslatot közigazgatási eljárásban, amikor 2022 novemberében a Magyar Államkincstár nem teljesítette a kifizetési kérelmét. A kincstári indoklás akkor úgy szólt: az időközben kitermelt faállomány hiánya miatt a lombkoronaösvény nem teljesíti a funkcióját.

Filemon viszont azt mondta a mostani vallomásában a lombkoronasétány definícióját idézve, hogy a sétánytól az az elvárás: talajszint fölött legyen, általában a fák lombkoronájának magasságában vezessen. Szerinte ebbe az „általában” kifejezésbe belefér, hogy a látogatók pár hónapig csak a kivágott fák helyét láthatják, és átmenetileg nincs lombkorona a sétány mellett. „Egy erdő attól nem szűnik meg erdőnek lenni, hogy kivágják a fákat” – mondta.

Filemon Mihály a Debreceni Járásbíróságon 2026 szeptemberében Fotó: Haász János

Filemonnak és a II. rendű vádlottnak, H. J.-nek különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérlete és hamis magánokirat felhasználása vádjával kellett bíróság elé állnia a településnek kétes hírnevet szerző lombkoronasétány ügyében. A per szeptemberben kezdődött az úgynevezett előkészítő üléssel, de mivel azon egyik vádlott sem ismerte el a bűnösségét, a Debreceni Járásbíróságon ma megkezdődött a tárgyalás.

A vádirat szerint a lombkoronasétányra 63,89 millió forintnyi támogatást ítéltek meg neki úgy, hogy az eljárásban két szabálytalanságot is elkövetett: egyrészt nem felelt meg a támogatási feltételeknek a kérelem benyújtása, mert a kivitelezésre benyújtott ajánlatok között nem volt valódi verseny, másrészt elhallgatta, hogy a sétány megépítésének idejére kivágatta körülötte az erdőt.

Az ügyészség a vádiratban azt állította, hogy Filemon célja a teljes támogatási összeg jogtalan megszerzése volt, valójában nem akarta megvalósítani a beruházást, és valótlanul állította, hogy a létesítmény betölti a funkcióját. A vádirat szerint a II. rendű vádlott Filemon tevékenységéhez aktív segítséget nyújtott, részt vett a támogatási kérelem előkészítésétől és 2018. januári benyújtásától a csalás minden fázisában.

A lombkoronasétány csak egy elem volt