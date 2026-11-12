A Kreml nagyon elégedett Putyin és az amerikai elnöki különmegbízott tárgyalásával, amin megállapodtak arról, hogy tárgyalni fognak

Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja megegyezett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel abban, hogy háromoldalú tárgyalást folytassanak az orosz-ukrán háború lezárásáról, illetve egy lehetséges tűzszünetről. A tárgyalás úgy lesz háromoldalú, hogy azon az orosz agresszor és Ukrajna mellett az USA is részt vesz, de egyes európai országok képviselői szintén képviseltetik magukat találkozón, írja a Guardian. Az európaiak részvételére korábban Franciaország külügyminisztere is utalt.

A Kreml hasznosnak nevezte a tárgyalásokat Putyin és a két amerikai küldött között Abu Dzabiban. Azt írták: az amerikai fél támogatta Putyin javaslatát egy közös humanitárius misszió indítására egy kelet-ukrajnai városba.

A Witkoff-fal és Jared Kushnerrel folytatott tárgyaláson Putyin ragaszkodott ahhoz, hogy Oroszország megtarthassa a háborúban megszerzett területeit, és ellenezte külföldi békefenntartó erők jelenlétét az országban – holott ez kulcsfontosságú eleme lenne az Európa által Kijev számára tervezett biztonsági garanciáknak.

Fotó: VYACHESLAV PROKOFYEV/AFP

Mark Rutte NATO-főtitkár szerint pozitív fejlemények történtek az ukrán–orosz béketárgyalásokon Abu-Dzabiban, ugyanakkor figyelmeztetett: továbbra sem világos, hogy Oroszország valóban hajlandó-e tárgyalásokba bocsátkozni az ukrajnai háború lezárása érdekében. „Minden az oroszokon múlik. Azon, hogy hajlandóak-e együttműködni” – mondta, majd hozzátette: Ukrajnát a lehető legerősebb állapotban kell tartani, miközben folytatódnak az Oroszországgal zajló tárgyalások.

Korábban azt írtuk: több kérdésben is sikerült közelíteni az álláspontokat az Abu-Dzabiban tartott orosz–ukrán béketárgyalásokon, és további egyeztetések is várhatók. Vlagyimir Megyinszkij orosz főtárgyaló az orosz állami televíziónak nyilatkozva közölte, hogy a két ország nagyszabású fogolycseréről is megállapodott. Ukrán oldalról David Arahamija, Zelenszkij közeli szövetségese és parlamenti frakciójának vezetője pedig azt mondta, reméli, sikerül fenntartani a tárgyalások „kedvező lendületét”, és még az év vége előtt megoldást találni.