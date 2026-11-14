A CEU nyitott a budapesti visszatérésre, de nem költözne vissza teljesen Bécsből

Carsten Q. Schneider, a Közép-európai Egyetem (CEU) megbízott elnöke és rektora hosszú interjút adott a Guardiannek, amelyben arról beszélt, hogy az Orbán-kormány által Magyarországról kiszorított egyetem nyitott budapesti képzéseinek bővítésére. Hivatalos tárgyalások egyelőre nem kezdődtek a Magyar-kormánnyal, de Schneider szerint mindkét fél részéről megvan a szándék az együttműködésre.

„Mi is nyújtjuk a kezünket, ők is nyújtják a kezüket, csak éppen rengeteg dolguk van”

– fogalmazott a lassan hetedik hónapja megalakult Tisza-kormánnyal való viszonyról.

Carsten Q. Schneider Fotó: vegeldaniel.com/© Daniel Vegel 2026

A Soros György által 1991-ben alapított egyetem 2019-ben kényszerült arra, hogy a szomszéd fővárosba, Bécsbe költöztesse diplomát adó képzéseit, miután az Orbán-kormány elfogadta a kifejezetten a CEU ellen irányuló felsőoktatási törvénymódosítást. Bár az Európai Unió Bírósága 2020-ban kimondta, hogy a Lex CEU sérti az uniós jogot, az ítélet már nem változtatott az egyetem helyzetén. Jelenleg 312 munkatársuk dolgozik Budapesten, főként adminisztratív területen, míg az oktatás teljes egészében Bécsben zajlik, ahol 476 alkalmazottjuk van.

Schneider ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a CEU nem tervezi a teljes visszaköltözést, hiszen Bécsben kifejezetten sikeresen működik. A budapesti képzések bővítésének feltétele, hogy az ne menjen az oktatás minőségének rovására, és a hallgatóknak ne kelljen rendszeresen ingázniuk a két város között. A rektor szerint a CEU magyarországi megerősödése az akadémiai szabadság és az ellenálló képesség jelképe lehetne, ehhez azonban a kormány jóindulatára és tőle független finanszírozásra lenne szükség. Ugyanakkor hozzátette, nem akarnak különleges bánásmódot.

A CEU-n jelenleg több mint 1400 hallgató tanul 103 országból. Schneider szerint Donald Trump intézkedései óta látványosan megnőtt az amerikai jelentkezők száma: a mesterképzéseken már az Egyesült Államokból érkezők alkotják a legnagyobb, 10 százalékos csoportot. A rektor amerikai oktatókkal is egyeztetett arról, hogyan lehet megvédeni az akadémiai szabadságot a jobboldali populisták nyomásával szemben.„Egy pillanatig se legyünk naivak. Ezek az emberek nem véletlenül, hanem tervszerűen támadják az egyetemeket. Kulturális hegemóniára törekednek” – fogalmazott.