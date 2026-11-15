Felfedte a kilétét Russell Brand egyik áldozata, akit 16 éves korában erőszakolhatott meg a férfi

Felfedte kilétét, és interjút adott a Sunday Timesnak az egyik nő, akinek visszaemlékezései alapján készült a 2023-as Russell Brand: In Plain Sight című dokumentumfilm. A filmben Alice álnéven szereplő Mia Latter arról beszélt: mindössze 16 éves volt, amikor Brand megerőszakolta, és most azt szeretné, hogy emeljék meg a beleegyezési korhatárt az Egyesült Királyságban.

A Channel 4 2023-as oknyomozó filmje után derültek fényre azok az ügyek is, amelyek alapján a férfit nemrég tíz év hat hónap börtönbüntetésre ítélték, miután bűnösnek találták egy 21 éves rajongója megerőszakolásában, valamint három nő szexuális bántalmazásában. Latter nem szerepelt a hat nő között, akik bíróságra vitték vádjaikat.

Fotó: The Sunday Times/YouTube

A nő most arról is beszélt: „undorító”, hogy a 2000-es években létezett egy olyan kultúra, amely „normalizálta és ünnepelte”, hogy hírességek tinédzserekkel folytatnak kapcsolatot. A 37 éves nő felidézte: 16 éves volt, amikor éppen hazafelé tartott egy bevásárlókörútból, és találkozott az akkor 30 éves Branddel.

Arról beszélt: „Úgy gondolom, az emberek azért döbbentek meg annyira a történetemen, mert nagy volt a korkülönbség, és egyértelmű volt az erőviszonyok közötti egyensúly hiánya.” Felidézte: Brand arra kérte, hogy titkolja el a kapcsolatukat az iskolai barátai előtt, és állítása szerint a férfi társaságban csak „a gyereknek” nevezte őt. Kapcsolatuk vége felé történt az az eset, amikor Brand állítólag orális nemi erőszakot követett el Latteren.

Most indított kampányáról pedig azt mondta: „Nem azt akarom bűncselekménnyé nyilváníttatni, amikor tinédzserek szexelnek egymással.” Szerinte „16 és 18 éves kor között észszerűnek tűnik, hogy a fiatalok ilyen kapcsolatot alakítsanak ki egymással – és ezt meg is fogják tenni. Ám ha valaki a harmincas, negyvenes vagy ötvenes éveiben jár, és 18 éven aluli személlyel próbál kapcsolatot létesíteni, annak bűncselekménynek kellene minősülnie.” Azt is elmondta a lapnak, hogy nem folytatja a Branddel szembeni büntetőeljárást, mivel a kampányára szeretne összpontosítani. A férfi ügyeiről még a tárgyalás elején írtunk hosszabban. Arról is beszámoltunk, hogy az ítélethirdetés után még hat nő vádolta meg a brit sztárt.

Ha bántalmazás (akár szóbeli, lelki, fizikai, szexuális vagy gazdasági erőszak) áldozata, Önnek joga van a segítségre. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06 80 205 520-as telefonszámon. NANE Segélyvonal bántalmazott nőknek: 06 80 505 101; a PATENT Egyesület jogsegély-szolgálata: 06 80 808 081.

