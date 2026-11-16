Lemondott a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöki posztjáról Schmidt Gábor

Lemondott a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) elnöki posztjáról Schmidt Gábor - írja az MTI.

Schmidt Gábor, a Honvédelmi Minisztérium sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkára beszédet mond a milánói-cortinai téli olimpiáról hazatérő magyar olimpiai csapat sajtótájékoztatóján Budapesten, 2026. február 23-án. Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

A sportvezető hétfőn délelőtt, rendkívüli elnökségi ülésen jelentette be, hogy tíz év után, december 1-jei hatállyal távozik az MKKSZ éléről. Döntését a kormány által az Országgyűlésnek benyújtott, úgynevezett összeférhetetlenségi törvényjavaslattal indokolta.

Schmidt Gábor 2022-től volt az előző kormány Honvédelmi Minisztériumának sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkára, a választások után azt ígérte, bizalmi szavazást fog kezdeményezni maga ellen, amit azonban az MKKSZ elutasított.

A társadalmi egyeztetést követően október második felében nyújtották be az Országgyűlésnek azt a sportösszeférhetetlenségi törvénymódosító csomagot,aminek hatályba lépésével

miniszter, államtitkár, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, pártelnök, kormánybiztos, miniszteri biztos, helyettes államtitkár és több más meghatározó állami vezető nem tölthet be vezető tisztséget jelentős, 500-nál több sportolót igazoló sportszervezetben.

A múlt héten az is kiderült, hogy a parlament illetékes bizottsága szigorítaná a sportvezetői összeférhetetlenségről szóló törvényjavaslatot, amire a fideszes média „lex Kubatovként” hivatkozik, utalva arra, hogy annak érvénybe lépése miatt Kubatov Gábor elveszíthetné nemrég megújított elnöki tisztségét a Ferencvárosban.

Kubatov Gábor és Deutsch Tamás egyébként korábban közösen állt ki a javaslat ellen, ami kisöpörné őket a klubelnöki pozíciójukból.