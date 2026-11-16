Navracsics szerint vagy megújul a Fidesz Orbán Viktorral, vagy nem lesz Fidesz

Hétfőn reggel az InfoRádióban arról kérdezték Navracsics Tibort, hogy a létezését fenyegető válságba került-e a Fidesz, vagy még megvan benne a megújulás képessége.

„Én úgy gondolom, hogy megvan bennünk a megújulás képessége. Az idő fogy, de ebből adódóan egyre nagyobb határozottsággal kell akarni a megújulást. Tehát nem lehet elodázni az egyes problémákat” – fogalmazott Navracsics.

A volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter párton belüli mozgása elég fura mostanában. A választás óta egyre kritikusabb a Fidesszel, ráadásul megalapított egy Polgári Demokraták nevű platformot. Úgy tűnik, ezekben a napokban, amióta az NVVH lefoglalt a Seszták Miklóshoz köthető ügyben 6,5 milliárd forint készpénzt, feljebb és feljebb tekeri a sajátjai felé megfogalmazott kritikát.

Navracsics szombaton még onnan indult, hogy az „NVVH-nak be kell bizonyítania, hogy valóban találta és Seszták Miklóshoz kötődnek a milliárdok. Ha ezt nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani, akkor a bűnüldöző és igazságszolgáltató szerveket közvetlenül, posztokban utasítgató miniszterelnöknek mennie kell.” Másnap már jelentősen változtatott álláspontján. „A felelősségvállalás és a megtisztulás helyett a tagadás, illetve a szembenézés elkerülése senkit nem tesz alkalmassá a választói érdemi képviseletére.Minden rossz irányba megtett újabb méter tovább gyengíti a polgári, jobboldali, konzervatív, nemzeti, kereszténydemokrata gondolatot Magyarországon” – fogalmazott vasárnap.

Navracsics Tibor Orbán Viktor mögött 2025 februárjában Veszprémben. Fotó: Kristóf Balázs/444

Hétfőre pedig itt tart: „Ennek a közösségnek meg kell tisztulnia. Alapvetően nem az választ el minket a közösségen belül, hogy ki radikális, ki mérsékelt, ki konzervatív, ki kereszténydemokrata, ki nemzeti radikális, ki liberális, hanem alapvetően az választ el minket egymástól, hogy ki az, aki betartja a jogszabályokat, becsületes életet él, és ki az, aki bűncselekményeket követ el.”

De a rádiónak adott interjúban a Fidesz vége is felsejlik, amikor azt mondja: „A Fidesz Orbán Viktor nélkül számomra elképzelhetetlen. Tehát vagy egy megújult Fidesz lesz Orbán Viktorral, vagy pedig nem lesz Fidesz, ha nem lesz Orbán Viktor. Számomra ennyire egyszerű a képlet.”

Seszták Miklóst Bóka János fideszes frakcióvezető a mandátuma visszaadására szólította fel. A kisvárdai politikusnak a KDNP a párttagságát is felfüggesztheti, miután a világsajtót is bejárták az erdőben kiásott milliárdos készpénzhalom képei.