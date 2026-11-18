Nagyot fordult a világ. Biró Marcellről az eddigi utolsó hír az volt, hogy 2026. március végén a meghívására Budapestre érkeztek a türk államok nemzetbiztonsági és diplomáciai főtanácsadói. Akkor még Orbán Viktor nemzetbiztonsági főtanácsadója volt, a tízes években Rogán minisztériumának dolgozott, onnan került 2018-ban Orbán Viktor legszűkebb stábjába, a Miniszterelnöki Kormányiroda államtitkári posztjára.

Biró Marcellt most a Toroczkai László vezette végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság ülésén hallgatták meg. 2021 és 2024 között ugyanis Orbán legszűkebb környezetéből a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) élére került, hozzá tartozott az önálló bírósági végrehajtói szervezetrendszer, illetve a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar feletti felügyelet is, teljhatalmat kapott a bírósági végrehajtói pályázatok elbírálásában. És ebben az időszakban robbant ki a bírósági végrehajtók világát megrengető Völner-Schadl-féle korrupciós ügy.

Soha ennyi feljelentés

Biró a bizottság előtti meghallgatásán arról beszélt, hogy a céljuk egy átláthatóbb és szigorúbb végrehajtási rendszer megalkotása volt, szerinte az elmúlt harminc évben nem született annyi szigorítás, mint az ő időszaka alatt, és soha nem volt annyi feljelentés sem a végrehajtókkal szemben.

A legfontosabb szigorítások között említette, hogy bírósági végrehajtóként csak jogi diplomával lehetett dolgozni, kinevezésük határozott időre szólt, indokolatlan költségeket nem számolhattak el, munkájukról éves beszámolót kellett írniuk, szigorították a továbbképzésüket, megújították a panaszügyek kezelését. A volt elnök szerint az elmúlt öt évben a végrehajtók 40 százaléka kicserélődött.

Biró a meghallgatásán politikailag értékelhető nyilatkozatot nem tett, mindvégig a közigazgatási szakember szerepét hozta. A Völner-Schadl-üggyel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem ismert el. Nem kommentálta azt a felvetést sem, hogy az SZTFH élére Orbán Viktor legszűkebb környezetéből érkezett 2021-ben, és oda is távozott 2024-ben. Azt állította, hogy a miniszterelnöktől és környezetétől a bírósági végrehajtók ügyében semmilyen meg kérést nem kapott, és emlékeztetett: a felkérést éppen egy hatalmas botrány után kapta. Nem értette, miért releváns a végrehajtókkal kapcsolatban az, hogy 2024-ben felkérést kapott Orbántól a nemzetbiztonsági tanácsadói posztra.

Biró Marcell a bizottság előtt Fotó: Illyés Tibor/MTI/MRTV

Nem tudott Nagy Ádám ingatlanvásárlásáról

Biró a bizottsági elnök Toroczkai László kérésére elmondta: semmilyen törvényes eszköze nem volt arra, hogy a korrupciós ügy kirobbanása után elmozdítsa Takács Katalint, a végrehajtói kar hivatalvezetőjét, aki szerinte tanúként segítette a hatóságok munkáját. Toroczkai erre hosszan sorolta, hogy Takácsot hány esetben jelentették fel végrehajtók, bár tény, jogerős ítélet nem született.

Itt volt egy kisebb csörte Balla György és Toroczkai között. A fideszes politikus szerint Toroczkai Takács Katalin ügyében nincs tekintettel az ártatlanság vélelmére.

A tiszás Molnár Zoltán a végrehajtói kar Szegedi úti ingatlaneladásáról érdeklődött. A Szegedi úti ingatlan vevője a Nadan Property Kft. volt, amelynek tulajdonosa a mai napig Rogán Antal akkori miniszter kabinetfőnöke – és egyik gyerekének keresztapja –, Nagy Ádám. Biró szerint a végrehajtói kar gazdálkodását független könyvvizsgálók vizsgálták, és mindent rendben találtak, az SZTFH-nak egyéb lehetősége nem volt. Azt állította, nem tudott arról, hogy az ingatlant Nagy Ádám vette meg. Molnár erre gúnyosan annyit mondott: „Jó kezekben volt a hatóság.” A fideszes Balla pedig megjegyezte azt, amit a plenáris üléseken is el szokott mondani: „Jellinek Dániel vette meg dupla áron Magyar Péter lakását.”

Vita volt arról, hogy Biró hivatali ideje alatt megemelték-e számottevően a végrehajtók jutalékát vagy sem. Toroczkai állította, hogy megemelték, a volt hatósági elnök szerint reáltértékben csökkentek a díjak, de azzal tisztában van, hogy egy lejárt összegű tartozás után a többszörösét kell fizetni. Példaként egy 32 ezer forintos parkolási büntetést említett, ami után a behajtott összeg 127 ezer forint, de ennek a kétharmada nem a végrehajtóé lesz. Ettől még tisztában van vele, hogy ez egy olyan láncolat, ahol egymásra rakódnak a költségek, és ez sok esetben felháborító. Toroczkai megjegyzése erre ez volt: „Mielőtt megszakadna a szívünk: a legzsírosabb területeken 5-600 millió éves [végrehajtói] bevétel volt.”

A bizottság szerdai ülésén hallgatták meg Nagy Lászlót, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság jelenlegi elnökét is.