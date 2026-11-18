„Júliusra szokott kiderülni, hogy mi a nyár slágere (…) 2025 nyarán a sláger a Mocskos Fidesz, és az életérzés is az” – írta avatott kollégám, Bede Márton tavaly júliusban a minden summer öregapjáig, az 1967-es Summer of Love-ig visszapillantó cikkében. A mocskosfideszezés már az előző nyarakon is felbukkant itt-ott, de a tavalyi fesztiválszezont nyitó Fishingtől kezdve lett a nyár slágere.
Meglepte ez a Fideszt? A választási kudarc után arra magyarázatot kereső megszólalásokból úgy tűnhet, igen. „Ezt a választást a fiataloknál vesztettük el, de ott drámai mértékben. Meg kell érteni, mi történt. Még nem látunk tisztán” – mondta Orbán Viktor május közepén a Magyar Nemzetnek. Pedig Hankó Balázs megrendelésére annak a bizonyos 2025-ös Mocskos Fidesz Summernek az idején több felmérés is készült a kultúrafogyasztó fiatalokról, amikből akár láthatták volna ezt a trendet (más kérdés, hogy mint a választás utáni részletes adatok és kutatások jelezték, nem csak a fiatalok fordultak Orbánék ellen).
A kulturális minisztérium
Mindez abból a 24 darab úgynevezett részteljesítési jegyzőkönyvből derül ki, amit az Orbán-kormány és a Századvég szerződéseiről szóló közérdekű adatigénylés nyomán kapott meg a 444 a Miniszterelnökségtől számos más dokumentum mellett. Ezen dokumentumok felhasználásával írtunk többek között a Századvég Rogánnak készített belső lájkbajnokságáról, továbbá arról, hogy már márciusban letették Rogánék elé: a nemzeti szégyen egyik fő építőköve a kormányzati politika, továbbá arról, hogy a választások előtt százmilliókért kutatták Rogánnak a változó politikai törésvonalakat, és végül arról is, hogy készítettek olyan kutatást, ami többek között azt kérdezte:
„Magyarországnak erős vezetője kell, hogy legyen, aki a törvények felett áll?”.
Most pedig a részteljesítési jegyzőkönyvek főbb adatait összesítve átfogó képet tudunk adni arról is, hogy a Századvégnek 2024 elejétől 2026 első negyedévének végéig melyik minisztérium milyen munkákért mennyi pénzt fizetett, illetve hogy a kormány egésze mennyi pénzt költött az elmúlt két évben és az idei első három hónapban a fideszes Századvég-csoport munkáira (a szerződések egy részét a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvánnyal, másik részét a Századvég Konjunktúrakutató Zrt.-vel kötötte meg a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda, de mi összesítettük a két szerződéssor adatait).
Ezt a cikket is elolvashatod, de rengeteg újdonság is vár rád a következő hónapokban előfizetőként.Már előfizetőnk vagy?
Ahogyan néhány hete Debrecenben is. Ez volt az idei Sziget második aktuális politikai helyzetre reagáló mozzanata.
Egymilliárd forintot fizetett a kormány két olyan századvéges kutatásért, amiből ki lehetett olvasni, mekkora bajban vannak. Mindkettőhöz 60 ezer fős kutatás készült, és mindkét anyagot idén márciusban, bő egy hónappal a választás előtt adták le. A Századvég közösségimédia-elemzése viszont totális tévútnak tűnik, Magyar Péter Facebook-oldalát például nem vették bele a februári adatsorukba.
Ki gond-olta volna, hogy egy DK-s híraggregátor simán letarol mindent, miközben Magyar Péter oldalai még a legjobb 15-be sem férnek be? 🤷♂️ És vajon milyen következtetéseket vontak le ebből a propagandaminisztériumban? 🤔
A Századvég Rogán Antaléknak készített közvélemény-kutatásában megmérte, mennyire gondolkodnak szélsőségesen a megyékben és a fővárosban élők. Nagy volt a szórás, hiába kérdeztek meg ehhez 60 ezer embert.
A választási kampányban a Fidesz úgy tett, mintha csak az örök lázadó, hálátlan fiatalok meggyőzésével lenne gondjuk. Utólag is azt magyarázzák, hogy csak 40 alatt veszítettek, pedig ez minden megbízható felmérés szerint minimum önámítás, de inkább hazugság.
Közérdekű adatigényléssel kikértük, milyen tanulmányokat készített a Századvég, és mindez mennyibe került. Egészen megdöbbentő témák és árak vannak a listában, milliárdokért dolgozott az intézet. A Miniszterelnökség még vizsgálja, mit is kaptak valójában az elmúlt években.