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Ahogy már korábban megírtuk, több mint nettó 20 milliárd, bruttó 26 milliárd forintot kapott a Századvég Tudásközpont Alapítvány és a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2024-2026 között az Orbán-kormánytól.

A pénz csaknem egyharmadát az idei első három hónapban, közvetlenül a választás előtt költötték el.

A Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda költötte századvéges projektekre a legtöbb pénzt, csaknem a teljes összeg 40 százalékát.

A közérdekű adatigényléssel megkapott úgynevezett részteljesítési jegyzőkönyvek alapján lebontottuk évekre és minisztériumokra a századvéges költéseket Lázár Jánostól Rogánig.

A jegyzőkönyvekből nemcsak az derült ki, melyik tárca mennyit fizetett a Századvégnek, hanem az is, milyen kutatásokat és elemzéseket rendelt a fideszes think tanktól.

„Júliusra szokott kiderülni, hogy mi a nyár slágere (…) 2025 nyarán a sláger a Mocskos Fidesz, és az életérzés is az” – írta avatott kollégám, Bede Márton tavaly júliusban a minden summer öregapjáig, az 1967-es Summer of Love-ig visszapillantó cikkében. A mocskosfideszezés már az előző nyarakon is felbukkant itt-ott, de a tavalyi fesztiválszezont nyitó Fishingtől kezdve lett a nyár slágere.

Meglepte ez a Fideszt? A választási kudarc után arra magyarázatot kereső megszólalásokból úgy tűnhet, igen. „Ezt a választást a fiataloknál vesztettük el, de ott drámai mértékben. Meg kell érteni, mi történt. Még nem látunk tisztán” – mondta Orbán Viktor május közepén a Magyar Nemzetnek. Pedig Hankó Balázs megrendelésére annak a bizonyos 2025-ös Mocskos Fidesz Summernek az idején több felmérés is készült a kultúrafogyasztó fiatalokról, amikből akár láthatták volna ezt a trendet (más kérdés, hogy mint a választás utáni részletes adatok és kutatások jelezték, nem csak a fiatalok fordultak Orbánék ellen).

A kulturális minisztérium

előbb egy 2025. május 28-i teljesítési időponttal lezárt projektben 6 190 000 forintot fizetett ki egy „normál tanulmány” és egy „szakértői vagy lakossági interjú” besorolású anyagért, amit „Változó trendek a fiatalok kultúrafogyasztásában” témában készített el a Századvég Konjunktúrakutató Zrt.;

témában készített el a Századvég Konjunktúrakutató Zrt.; majd további 57 500 000 forint áramlott a Hankó vezette minisztériumtól a Századvéghez egy augusztus 7-én teljesítési időponttal lezárt, „A fiatalok kultúrafogyasztási szokásai és kultúrában való részvétele - átfogó helyzetelemzés” tárgyú, úgynevezett stratégiai tanulmányból, fókuszcsoportos vizsgálatból és 500 fős lakossági kutatásból álló projektért;

tárgyú, úgynevezett stratégiai tanulmányból, fókuszcsoportos vizsgálatból és 500 fős lakossági kutatásból álló projektért; ezeken túl 2024 végétől 2025 tavaszáig további több mint 120 millió forintot fizetett a Hankó vezette minisztérium, szintén a Századvégnek, „A Magyar Fiatalok 2024 (nagymintás ifjúságkutatás)” tanulmányokért, fókuszcsoportos vizsgálatokért és interjúkért. (A Fidesz-közeli intézet csak most október végén tette nyilvánossá a kutatása eredményeit.)

Mindez abból a 24 darab úgynevezett részteljesítési jegyzőkönyvből derül ki, amit az Orbán-kormány és a Századvég szerződéseiről szóló közérdekű adatigénylés nyomán kapott meg a 444 a Miniszterelnökségtől számos más dokumentum mellett. Ezen dokumentumok felhasználásával írtunk többek között a Századvég Rogánnak készített belső lájkbajnokságáról, továbbá arról, hogy már márciusban letették Rogánék elé: a nemzeti szégyen egyik fő építőköve a kormányzati politika, továbbá arról, hogy a választások előtt százmilliókért kutatták Rogánnak a változó politikai törésvonalakat, és végül arról is, hogy készítettek olyan kutatást, ami többek között azt kérdezte:

„Magyarországnak erős vezetője kell, hogy legyen, aki a törvények felett áll?”.

Most pedig a részteljesítési jegyzőkönyvek főbb adatait összesítve átfogó képet tudunk adni arról is, hogy a Századvégnek 2024 elejétől 2026 első negyedévének végéig melyik minisztérium milyen munkákért mennyi pénzt fizetett, illetve hogy a kormány egésze mennyi pénzt költött az elmúlt két évben és az idei első három hónapban a fideszes Századvég-csoport munkáira (a szerződések egy részét a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvánnyal, másik részét a Századvég Konjunktúrakutató Zrt.-vel kötötte meg a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda, de mi összesítettük a két szerződéssor adatait).