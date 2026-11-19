A Tisza Párt kétnapos kihelyezett frakcióülése előtt csütörtök reggel tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök Bujdosó Andrea frakcióvezetővel, valamint Schummer Orsolya frakcióvezető-helyettessel a Déli Pályaudvaron, ahonnan Siófokra indulnak vonattal.

„Vannak-e feszültségek a Tisza frakcióján belül, amik kívülről talán nem látszanak?”

– ezt a kérdést tette fel Zalavári Noémi, a 444 riportere Magyar Péter miniszterelnöknek, aki először azt válaszolta: „Azt hittem, hogy a nők védelmével kapcsolatos jogszabályok kapcsán kérdez.” Ezután átadta a szót Bujdosónak, aki azt mondta:

„Az lenne a rossz, ha nem lennének viták a frakcióban. Tehát ahogy mondtam, nagyon színes háttérrel érkeztünk, nagyon-nagyon különböző tapasztalatokkal, és szerintem pont ez a jó. Fel is vagyunk készülve arra, hogy a viták lesznek közöttünk, hiszen másképp gondolkodunk. Éppen ezért jobban fel is készülünk.”

Amikor riporterünk konkrét példákat kért a vitás témára, illetve rákérdezett, hogy helyénvaló volt-e a miniszterelnök csöcsös nénis parlamenti videója, Magyar azt mondta: „Én nagyon örülök, hogy a 444-nek ez a legfontosabb problémája, miközben egy évtizedes mulasztást pótlunk a nők védelmével kapcsolatban.” Amikor kollégánk a téma közéleti relevanciájával érvelt, így válaszolt: „Egyébként az emberek 99 százalékának elég egyértelmű volt a véleménye a 444 minden próbálkozásával szemben. A házelnök asszony is kritikát fogalmazott meg velem szemben.”

Majd Schummernek adta át a szót, aki így folytatta: „Azért ne legyünk teljességgel álszentek ebben a kérdésben. Az, ami ott történt, egyáltalán nem egy különleges esemény olyan szempontból, hogy azért az ország legtöbb szervizében, garázsában és raktárában látható hasonló.” Majd Magyar: „Itt van Vitézy Dávid miniszter úr, úgyhogy reméljük, hogy megmondja, hogy a MÁV szerelő üzemeiben is van. Sőt, vannak olyan szerkesztőségek, szerkesztő asszony, hogy félmeztelen, vagy lehet, hogy egészen ruha nélküli tűzoltó plakátok is vannak, mi ezért nem fogunk senkit kritizálni, még a 444-et sem.”

Fotó: Magyar Péter/Facebook

Emellett a következők is elhangzottak a sajtótájékoztatón: