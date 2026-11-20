Az ifjúsági együttműködésről, az élelmiszerexportról és a széndioxid-kibocsátásról állapodtak meg brüsszeli csúcstalálkozójukon az Európai Unió és az Egyesült Királyság vezetői, írja a BBC.

Egymás tenyerébe csap Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Andy Burnham brit miniszterelnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

Az Egyesült Királyság 2027-től részt vesz az Erasmus oktatási csereprogramban.

Mindkét fél részéről 100-100 ezer fiatal tölthet legfeljebb három évet a másik területén munkavállalás, tanulás, önkéntes tevékenység vagy utazás céljából.

Az EU eltörli a brit élelmiszerexportra vonatkozó ellenőrzések zömét, cserébe a britek betartanak bizonyos EU-s előírásokat.

Az EU és a britek közösen lépnek fel az illegális migráció ellen a La Manche csatornán.

Megállapodtak a széndioxidkibocsátás-kereskedelmi rendszer összekapcsolásáról, mindez 2028-tól lépne életbe. Ennek az előnye, hogy mérsékli az importált fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget.

Felmérések szerint a britek fele vissza akar lépni az Európai Unióba. Andy Burnham brit miniszterelnök korábban kijelentette: tárgyalni kell az EU és Nagy-Britannia közti szabad mozgás visszaállításáról.