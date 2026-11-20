Az ifjúsági együttműködésről, az élelmiszerexportról és a széndioxid-kibocsátásról állapodtak meg brüsszeli csúcstalálkozójukon az Európai Unió és az Egyesült Királyság vezetői, írja a BBC.
Az Egyesült Királyság 2027-től részt vesz az Erasmus oktatási csereprogramban.
Mindkét fél részéről 100-100 ezer fiatal tölthet legfeljebb három évet a másik területén munkavállalás, tanulás, önkéntes tevékenység vagy utazás céljából.
Az EU eltörli a brit élelmiszerexportra vonatkozó ellenőrzések zömét, cserébe a britek betartanak bizonyos EU-s előírásokat.
Az EU és a britek közösen lépnek fel az illegális migráció ellen a La Manche csatornán.
Megállapodtak a széndioxidkibocsátás-kereskedelmi rendszer összekapcsolásáról, mindez 2028-tól lépne életbe. Ennek az előnye, hogy mérsékli az importált fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget.
Felmérések szerint a britek fele vissza akar lépni az Európai Unióba. Andy Burnham brit miniszterelnök korábban kijelentette: tárgyalni kell az EU és Nagy-Britannia közti szabad mozgás visszaállításáról.