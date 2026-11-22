„A gumi már csak ilyen, néha kilyukad vagy kiszakad. Sokszor pont a legrosszabb pillanatban. De még mielőtt a sokat látott szakértők hegyezni kezdenék a ceruzájukat, most nem egy 27 évvel ezelőtti éjszakáról szeretnék beszélni, hanem a magyar utak tragikus állapotáról.”

– kezdi vasárnap délelőtti Facebook-posztját a miniszterelnök. Magyar Péter a posztban a cigándi víztározó megnyitása mellett azt jelentette be, hogy „a TISZA-kormány 120 milliárd forintos kátyúmentesítő (a szakértők kedvéért, gumimentő) programot indít a tragikus állapotú magyar közúthálózat kijavítására. Fontos feladatunk a Magyar Közút Zrt. kapacitásainak bővítése és a teljesen magára hagyott alsóbbrendű utak megújítása.

Emellett visszavesszük az autópályáink üzemeltetését és egy határozott, tökös lépéssel lezárjuk a 23 ezer milliárd forintos koncessziót, hogy a magyar emberek pénze ne folyjon el az orbáni oligarchákhoz.”

Bejegyzését a „ne felejtsetek el mostanában gumit cserélni!” utóirattal zárta.

Fotó: Bankó Gábor/444

A héten a közbeszédet fájdalmasan sokáig uralta a kotongate, Magyar 1999-es visszaemlékezéséből kiindulva, amikor a miniszterelnök elmondása szerint 18 éves korában akkori párjának is szüksége volt arra, hogy esemény utáni tablettát vegyen be. Erre rárepült doktor Kuroli Enikő, akinek rögtön a fel nem húzott óvszer jutott eszébe. A miniszterelnök később közölte: használt óvszert, de az kiszakadt.

Később Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, bocsánatkérést vár el az orvostól, amit meg is adott Kuroli.