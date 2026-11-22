„A gumi már csak ilyen, néha kilyukad vagy kiszakad. Sokszor pont a legrosszabb pillanatban. De még mielőtt a sokat látott szakértők hegyezni kezdenék a ceruzájukat, most nem egy 27 évvel ezelőtti éjszakáról szeretnék beszélni, hanem a magyar utak tragikus állapotáról.”
– kezdi vasárnap délelőtti Facebook-posztját a miniszterelnök. Magyar Péter a posztban a cigándi víztározó megnyitása mellett azt jelentette be, hogy „a TISZA-kormány 120 milliárd forintos kátyúmentesítő (a szakértők kedvéért, gumimentő) programot indít a tragikus állapotú magyar közúthálózat kijavítására. Fontos feladatunk a Magyar Közút Zrt. kapacitásainak bővítése és a teljesen magára hagyott alsóbbrendű utak megújítása.
Emellett visszavesszük az autópályáink üzemeltetését és egy határozott, tökös lépéssel lezárjuk a 23 ezer milliárd forintos koncessziót, hogy a magyar emberek pénze ne folyjon el az orbáni oligarchákhoz.”
Bejegyzését a „ne felejtsetek el mostanában gumit cserélni!” utóirattal zárta.
A héten a közbeszédet fájdalmasan sokáig uralta a kotongate, Magyar 1999-es visszaemlékezéséből kiindulva, amikor a miniszterelnök elmondása szerint 18 éves korában akkori párjának is szüksége volt arra, hogy esemény utáni tablettát vegyen be. Erre rárepült doktor Kuroli Enikő, akinek rögtön a fel nem húzott óvszer jutott eszébe. A miniszterelnök később közölte: használt óvszert, de az kiszakadt.
Később Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, bocsánatkérést vár el az orvostól, amit meg is adott Kuroli.
„Ebben az ügyben az eredeti bejegyzés nyilvános pontosítását tartanám helyénvalónak most” – üzente a miniszter a Semmelweis főorvosának, aki kifakadt Magyar Péter óvszerhasználati szokásai miatt.
Kuroli búcsúzóul további jó egészséget kívánt mindenkinek.
Posztolt, majd kommentben megkérdezte tőle, hogy húzott-e kotont. Na EZT ki hitte volna akár 2026 februárjában?
A miniszterelnököt felháborította, hogy a Semmelweis Egyetem főorvosa előbb nyilvánosan lecseszte, amiért Magyar 18 évesen szerinte biztosan nem húzott óvszert, majd kommentben kezdte kérdezgetni a 27 évvel ezelőtti szex legintimebb részleteiről. Majd válaszolás közben mégis elárulta, hogyan történt.