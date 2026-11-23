Hiába szeretné az új kormány feloldani a titkosítást és nyilvánosságra hozni a Budapest-Belgrád vasútvonal szerződését, ahhoz a kínai fél továbbra sem járul hozzá.

A kínai fél eddig nem járult hozzá ahhoz, hogy a magyar kormány közzétegye a Budapest–Belgrád vasút szerződésének részleteit

– közölte a HVG-vel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium.

Budapest–Belgrád vasúti fejlesztés Fotó: Németh Dániel/444

A vasútvonalhoz kapcsolódó dokumentumokat és a kínai hitelszerződést ugyanis a parlament egy 2020-ban elfogadott törvénnyel tíz évre titkosította. Vitézy Dávidék a kormányváltás után jelezték, hogy ezt a titkosítást feloldanák, és ennek érdekében egyeztetni fognak a kínai féllel, előrelépés azonban egyelőre nem történt. Ugyanakkor továbbra is folytatják a témában az egyeztetéseket. Mivel ugyanis a beruházás magyar–kínai kormányközi megállapodás alapján valósul meg, a dokumentumok titkosításának feloldásához a kínai fél hozzájárulása is szükséges, így az csak a két fél közös döntésével történhet meg.

Szijjártó Péterék még 2022-ben ismerték el egy bírósági per során, hogy a kínaiak kérésére titkosították a dokumentumokat. Az indoklás már csak azért is gyanús, mert a multilaterális szervezetekkel, amerikai kormányhivatalokkal, külföldi kormányokkal, magánalapítványokkal együttműködő AidData nemzetközi fejlesztési kutatólaboratóriumnak köszönhetően a Budapest–Belgrád vasútvonal két szerbiai szakaszára kötött szerződések megismerhetők. Ebből kiindulva pedig tiltások sora szerepelhet a magyar szerződésben is, amelyről ebben a cikkben írtunk részletesen.