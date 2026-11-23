A Fővárosi Törvényszék a 2026. november 23-án meghozott végzésével helybenhagyta az elsőfokú bíróság döntését, amellyel dr. Seszták Miklós István letartóztatását 2027. január 30-ig meghosszabbították. A másodfokú bíróság a letartóztatás valamennyi indokát illetően egyetértett az elsőfokú bíróság álláspontjával.

Az NVVH által lefoglalt pénzek Seszták Miklós ügyében. Fotó: NVVH/Facebook

A Budai Központi Kerületi Bíróság még 2026. október 28-án döntött a hosszabbításról, ami ellen a gyanúsított és védője fellebbezett. A védő elsődlegesen a letartóztatás megszüntetését, másodlagosan nyomkövetős házi őrizet elrendelését kérte, valamint 300 millió forint óvadékot is felajánlott. Az ügyészség (NVVH) tudomásul vette a korábbi végzést.

A másodfokú bíróság szerint sem férhet észszerű kétely a korrupciós bűncselekmények megalapozott gyanújához. A törvényszék rámutatott: a bűncselekmények tárgyi súlya, a várható magas büntetési tétel és a gyanúsított kimagasló anyagi helyzete együtt komoly veszélyét hordozza annak, hogy a terhelt az eljárás során elérhetetlenné válik. Ezt a kockázatot tovább növeli, hogy a gyanú szerinti cselekményeket szervezetten, szélesebb személyi körrel együttműködve követték el.

A törvényszék szerint az elsőfokú bíróság a bizonyítékok alapján helyesen jutott arra a következtetésre, hogy a gyanúsított a bűncselekményhez köthető nagyobb mennyiségű készpénz elrejtéséről intézkedett, amivel már befolyásolta a bizonyítási eljárást.

Emellett a jövőbeni befolyásolás veszélye is fennáll: a nyomozásban még olyan lépések várhatók, amelyeket a terheltnek módjában és érdekében állna akadályozni. A tanács kiemelte, hogy a letartóztatás jelenleg elsősorban a további kihallgatások és a tárgyi bizonyítékok beszerzésének zavartalanságát védi. Mindezek alapján a másodfokú bíróság is úgy ítélte meg, hogy a letartóztatás nem váltható ki enyhébb kényszerintézkedéssel. A végzés végleges.

Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselőt, exminisztert a nyomozóhatóság 12,6 milliárd forintnyi kenőpénz elfogadásával gyanúsítja a Volánbuszhoz kapcsolódó korrupciós ügyben. Szeptember 28-án vették őrizetbe, két nappal később elrendelték a letartóztatását, amit a bíróság azóta meghosszabbított. November 13-án a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közölte, hogy erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanokban elrejtve, valamint egy félreeső helyen található, nagy értékű széfben összesen több mint 6 milliárd forintnyi készpénzt találtak a Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter ellen folyó büntetőeljárásban. Szombaton pedig zárolta a hatóság Seszták Miklós vagyonát, így a háza és autószalonja is zár alá került.