Egy új közvélemény-kutatás szerint a németek többsége már ellenzi Ukrajna katonai támogatását: a megkérdezettek 53 százaléka úgy véli, hogy Németországnak a továbbiakban nem kellene katonai támogatást nyújtania Ukrajnának. Egy évvel korábban még csak 39 százalékuk képviselte ezt az álláspontot.

Az ellenállás különösen erős a legnagyobb ellenzéki párt, a közvélemény-kutatásokban rendszerint vezető szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) szavazói körében, nekik mindössze 11 százalékuk helyesli Ukrajna katonai támogatását, miközben 75 százalékuk az Oroszországgal való kapcsolatok normalizálását támogatja. A megosztottság területi alapon is jelentős. Kelet-Németországban a megkérdezettek mindössze 31 százaléka támogatja Ukrajna katonai segítését, míg az ország nyugati részén ez az arány 48 százalék.

Az Ukrajna támogatásával szembeni ellenérzések erősödése ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a németek kedvezőbben ítélnék meg Moszkvát. A megkérdezettek 82 százaléka katonai fenyegetésnek tartja Oroszországot. Ezzel párhuzamosan tízből hat válaszadó szerint Németország és Európa nem tesz eleget az Oroszország és Ukrajna közötti béketárgyalások előmozdításáért.

Az uniós vezetők a hét második felében szeretnének egy újabb, 45 milliárd eurós hitelt Ukrajnának, a korábbi, 90 milliárd eurós keret ugyanis nem lesz elég az ukránok 2027-es költségvetési szükségleteinek fedezésére. Németország a teljes körű invázió kezdete óta csaknem 58 milliárd euró értékű katonai támogatást nyújtott Ukrajnának, Friedrich Merz kormánya továbbra is Kijev egyik legfontosabb politikai támogatója.

Fotó: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Merz korábban burkoltan azzal fenyegetőzött, hogy ha nem száll be minden tagállam Ukrajna finanszírozásába, akkor blokkolja a 2028-2034-es uniós költségvetés más pénzügyi kérdéseit. Ezt több más európai vezető élesen ellenzi, például a magyar miniszterelnök is: Magyar Péter a V4+Ausztria csúcstalálkozón arról is beszélt, nem fogadják el, hogy Ukrajna finanszírozását összekössék a hétéves uniós költségvetéssel. A hamarosan Kárpátaljára látogató Magyar egyébként azt is mondta, hogy Magyarország is szolidáris Ukrajnával, erre szükség van és „igyekszünk minden módon segítséget nyújtani.” (via Bloomberg)