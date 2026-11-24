Egy új közvélemény-kutatás szerint a németek többsége már ellenzi Ukrajna katonai támogatását: a megkérdezettek 53 százaléka úgy véli, hogy Németországnak a továbbiakban nem kellene katonai támogatást nyújtania Ukrajnának. Egy évvel korábban még csak 39 százalékuk képviselte ezt az álláspontot.
Az ellenállás különösen erős a legnagyobb ellenzéki párt, a közvélemény-kutatásokban rendszerint vezető szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) szavazói körében, nekik mindössze 11 százalékuk helyesli Ukrajna katonai támogatását, miközben 75 százalékuk az Oroszországgal való kapcsolatok normalizálását támogatja. A megosztottság területi alapon is jelentős. Kelet-Németországban a megkérdezettek mindössze 31 százaléka támogatja Ukrajna katonai segítését, míg az ország nyugati részén ez az arány 48 százalék.
Az Ukrajna támogatásával szembeni ellenérzések erősödése ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a németek kedvezőbben ítélnék meg Moszkvát. A megkérdezettek 82 százaléka katonai fenyegetésnek tartja Oroszországot. Ezzel párhuzamosan tízből hat válaszadó szerint Németország és Európa nem tesz eleget az Oroszország és Ukrajna közötti béketárgyalások előmozdításáért.
Az uniós vezetők a hét második felében szeretnének egy újabb, 45 milliárd eurós hitelt Ukrajnának, a korábbi, 90 milliárd eurós keret ugyanis nem lesz elég az ukránok 2027-es költségvetési szükségleteinek fedezésére. Németország a teljes körű invázió kezdete óta csaknem 58 milliárd euró értékű katonai támogatást nyújtott Ukrajnának, Friedrich Merz kormánya továbbra is Kijev egyik legfontosabb politikai támogatója.
Merz korábban burkoltan azzal fenyegetőzött, hogy ha nem száll be minden tagállam Ukrajna finanszírozásába, akkor blokkolja a 2028-2034-es uniós költségvetés más pénzügyi kérdéseit. Ezt több más európai vezető élesen ellenzi, például a magyar miniszterelnök is: Magyar Péter a V4+Ausztria csúcstalálkozón arról is beszélt, nem fogadják el, hogy Ukrajna finanszírozását összekössék a hétéves uniós költségvetéssel. A hamarosan Kárpátaljára látogató Magyar egyébként azt is mondta, hogy Magyarország is szolidáris Ukrajnával, erre szükség van és „igyekszünk minden módon segítséget nyújtani.” (via Bloomberg)
Magyar Péter Pozsonyben Merznek üzenve arról is beszélt, nem fogadják el azt, hogy Ukrajna finanszírozását összekössék a hétéves uniós költségvetéssel.
A német kancellár a magyar miniszterelnök látogatását használta arra, hogy megüzenje az Ukrajna-szkeptikus uniós tagállamoknak: nincs ingyen ebéd. Merz azt akarja, hogy mindenki fizessen Ukrajnának. Ha bejön a taktikája, Magyar Péter nehéz helyzetbe kerülhet.