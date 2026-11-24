„Ma Kárpátaljára utazom, ahol tárgyalok Ukrajna elnökével, és találkozom a magyar közösség vezetőivel. Orbán Anita miniszter asszonnyal több magyar intézményt meglátogatunk. 2015 óta először látogat magyar miniszterelnök Ukrajnába.”

– írta a Facebook-oldalára Magyar Péter miniszterelnök.

Ukrajna kapcsán Magyar Péter épp a tegnapi a V4+Ausztria csúcstalálkozón arról is beszélt, nem fogadják el, hogy Ukrajna finanszírozását összekössék a hétéves uniós költségvetéssel. Magyar egyébként azt is mondta, hogy Magyarország is szolidáris Ukrajnával, erre szükség van és „igyekszünk minden módon segítséget nyújtani.

A két ország feszült kapcsolatain valamennyit enyhített, hogy nyáron sikerült megállapodni a kisebbségi jogokról, az ukrán parlament pedig októberben elfogadta a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvényjavaslatot.

Magyar Péter miniszterelnök a Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatón a berlini kancellári hivatalban 2026. november 10-én Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Kis pontosítás: Orbán Viktor a híres-hírhedt „békemissziója” keretében 2024-ben volt Kijevben.