„Ma Kárpátaljára utazom, ahol tárgyalok Ukrajna elnökével, és találkozom a magyar közösség vezetőivel. Orbán Anita miniszter asszonnyal több magyar intézményt meglátogatunk. 2015 óta először látogat magyar miniszterelnök Ukrajnába.”
– írta a Facebook-oldalára Magyar Péter miniszterelnök.
Ukrajna kapcsán Magyar Péter épp a tegnapi a V4+Ausztria csúcstalálkozón arról is beszélt, nem fogadják el, hogy Ukrajna finanszírozását összekössék a hétéves uniós költségvetéssel. Magyar egyébként azt is mondta, hogy Magyarország is szolidáris Ukrajnával, erre szükség van és „igyekszünk minden módon segítséget nyújtani.
A két ország feszült kapcsolatain valamennyit enyhített, hogy nyáron sikerült megállapodni a kisebbségi jogokról, az ukrán parlament pedig októberben elfogadta a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvényjavaslatot.
Kis pontosítás: Orbán Viktor a híres-hírhedt „békemissziója” keretében 2024-ben volt Kijevben.
Magyar Péter Pozsonyben Merznek üzenve arról is beszélt, nem fogadják el azt, hogy Ukrajna finanszírozását összekössék a hétéves uniós költségvetéssel.
Több mint két évvel a háború kitörése utána látogatott a szomszédba a magyar miniszterelnök.
Semmit sem veszítettek vele, az oktatási törvény nagynehezen megszült módosítása nem csupán Magyarország és a kárpátaljai magyarok, hanem Kijev számára is fontos. Ennél tisztább tripla win-win-win a világon nincs.
Ha a kitárgyalt intézkedéseket Ukrajna a közeli jövőben átülteti a jogrendjébe, a kárpátaljai magyarok az eddigieknél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni.
Ez volt a magyar kormány feltétele, hogy ne blokkolja tovább Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait.