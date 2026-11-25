Magyar Péter egyik legfőbb ígérete az volt, hogy transzparensen működő, átlátható rendszerek váltják fel az elmúlt 16 év korrupt, központilag kézivezérelt működésmódját. A munka nagy erőkkel zajlik, vannak területek, ahol a transzparencia már a döntések meghozatala előtt megvalósul. Ne menjünk messzire: Független Közmédia Testület állt fel, az MRTV vezérigazgatóját olyan folyamat keretében választották meg, melynek végén élő közvetítésben lehetett nézni, ahogy a pályázókat egymás után hallgatják meg a testület tagjai, akik nevüket, arcukat adták a felelősséggel járó feladathoz.
De nem minden folyamat zajlik ennyire transzparensen.
Bő két évtized után távozik a Madách Színház éléről Szirtes Tamás, aki 2004 februárja óta vezette az elsősorban nagy nézettségű zenés előadásairól ismert intézményt ügyvezető igazgatóként, a mandátumát legutóbb 2021 októberében hosszabbította meg Kásler Miklós akkori humánminiszter. A 81 éves Szirtes már korábban jelezte: idén utolsó alkalommal pályázza meg a posztot.
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Határozatlan idejű kinevezést és bruttó havi 2,9 millió forintos alapfizetést kap.
Meghökkentően sokan pályáztak a Madách és az Újszínház vezetésére. De az erről szóló minisztériumi közlemény kizárólag arról szól, hogy mit és miért NEM árulnak el az egész bulit finanszírozó állampolgároknak.
Januártól veszi át az összművészeti intézmény vezetését.
„Sikeresen zárultak a TISZA-kormány első színházigazgatói pályázatai” – jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár.
A Madáchot nemzetközi szuperprodukciókkal stabilan nyereséges színházzá tevő Szirtes csap össze a minden oldallal jó viszonyt ápoló Lőrinczyvel. Kedden derülhet ki, hogy rajtuk kívül hányan pályáztak.
Kásler Miklós miniszter Szirtes Tamás mandátumát is meghosszabbította a Madách Színház élén.
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