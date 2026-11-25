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Nagy Ervin szerint sikeresen zárultak a Tisza-kormány első színházigazgatói pályázatai.

Lett új igazgatója a Madách Színháznak is.

A folyamat finoman szólva sem volt transzparens.

A győztes Szabó P. Szilveszter pályázatából nyilatkozatok hiányoztak, amelyeket határidőre nem pótolt.

A pályázók nagy újításként beharangozott kompetenciamérésének eredményeit a bírálóbizottság az ülést megelőző délután kapta meg.

Forrásaink szerint a bizottság egyes tagjai úgy érezték, egy tiszás tag nyomást gyakorol rájuk: erről jelzés érkezett a döntés előtt a minisztériumnak.

A minisztérium többszöri megkeresésünkre sem adott egyértelmű választ arra, hogy volt-e ilyen jelzés, és hogy kivizsgálták-e azt.

Magyar Péter egyik legfőbb ígérete az volt, hogy transzparensen működő, átlátható rendszerek váltják fel az elmúlt 16 év korrupt, központilag kézivezérelt működésmódját. A munka nagy erőkkel zajlik, vannak területek, ahol a transzparencia már a döntések meghozatala előtt megvalósul. Ne menjünk messzire: Független Közmédia Testület állt fel, az MRTV vezérigazgatóját olyan folyamat keretében választották meg, melynek végén élő közvetítésben lehetett nézni, ahogy a pályázókat egymás után hallgatják meg a testület tagjai, akik nevüket, arcukat adták a felelősséggel járó feladathoz.

De nem minden folyamat zajlik ennyire transzparensen.

Bő két évtized után távozik a Madách Színház éléről Szirtes Tamás, aki 2004 februárja óta vezette az elsősorban nagy nézettségű zenés előadásairól ismert intézményt ügyvezető igazgatóként, a mandátumát legutóbb 2021 októberében hosszabbította meg Kásler Miklós akkori humánminiszter. A 81 éves Szirtes már korábban jelezte: idén utolsó alkalommal pályázza meg a posztot.