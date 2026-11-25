Putyin és Witkoff 2026 novemberében Fotó: VYACHESLAV PROKOFYEV/AFP

A Trump-kormány csendben félretette azokat a javaslatokat, amelyek szerint üzleti megállapodásokkal ösztönöznék Oroszországot az ukrajnai háború befejezésére. A Kreml ugyanis alig mutatott érdeklődést a javasolt energia- és légiközlekedési együttműködések iránt.

A Financial Times szerint erről tudósította európai partnereit Trump két főtárgyalója, Jared Kushner, az amerikai elnök veje és Steve Witkoff különmegbízott. A páros többször is találkozott Putyinnal, és az elmúlt hónapokban olyan, háború utáni elképzeléseket vetettek fel, mint hogy amerikai vállalatok fektessenek be orosz olajprojektekbe és más vállalkozásokba, valamint hogy újraindítsák a gázvezetéken keresztül történő gázértékesítést Európába.

Azt remélték az amerikaiak, hogy ezek a pénzügyi ösztönzők segítenek meggyőzni Putyint, hogy vessen véget az ukrajnai inváziónak.

Nyilván fontos szerepe van a gazdaságnak a háborúban, de a friss becslések szerint 700 ezer orosz áldozat elég meggyőzően mutatja, hogy Putyinnak olyan szempontjai vannak, amelyek nemcsak vállalati logikával, de talán ép ésszel sem érhetők fel.

A Financial Times egyik forrása szerint az orosz diktátort csak olyan megállapodás érdekli, amelyben Ukrajna lemond minél több területéről. Ez nem jelenti azt, hogy a megállapodás lehetetlen: ha nyugati országok biztonsági garanciákat adnak Ukrajnának, az pedig lemond az oroszok által megszállt Donbász régióról, akkor az lehet elfogadható kompromisszum a forrás szerint: „Bármilyen biztonsági garancia Ukrajna számára magában foglalja, hogy valamikor területet kell feladnia, és az ukránok ezt megértik.”