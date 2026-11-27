Alkotmánybírósághoz fordul a KDNP a gyermekvédelmi törvény miatt – erről Rétvári Bence frakcióvezető beszélt péntek este egy online sajtótájékoztatón.

A KDNP alkotmánybírósági beadványában 15 pontban kéri a törvény egyes részeinek megsemmisítését, mert szerintük a jogszabály az alaptörvényben rögzített jogok közül többet sért, úgy mint

a szülőknek azt az alapjogát, hogy megválasszák, milyen nevelést adnak a gyermekeiknek,

sérti a gyermekek születési nemüknek megfelelő önazonossághoz való jogát,

és a gyermekek alaptörvényben rögzített jogát a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez.

Az Országgyűlés október 13-án fogadta el a törvénymódosítást (a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk nemmel szavazott). A Fidesz-frakció már a szavazás előtt közleményt adott ki, a törvényt a „Tisza-kormány »gendertörvényének« tartják”, Orbán Viktor pedig arról posztolt, hogy a Tisza a pedofilok érdekében szavazta meg a törvényt.

Rétvári Bence az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. november 9-én. Fotó: Bankó Gábor/444

Az elfogadott javaslat indoklása szerint az alaptörvény értelmében minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz, az ebből fakadó állami intézményvédelmi kötelezettség teljesítése pedig olyan hatékony szabályozást igényel, ami alkalmas a gyermekeket érő veszélyek megelőzésére, felismerésére és kezelésére.

A védelem középpontjába a pornográf és életkornak nem megfelelő szexuális tartalmak, a gyermekek szexuális kizsákmányolása és bántalmazása, a szexuális célú kapcsolatfelvétel és manipuláció, valamint más, a gyermekek fejlődését súlyosan károsító tartalmak kerültek. (via MTI)