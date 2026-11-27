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Múlt héten Brüsszelben három fontos területen is megállapodást kötött az Európai Unióval az Egyesült Királyság.

Andy Burnham brit miniszterelnök ezzel látványosan újraindította a vitát a szorosabb közeledésről és az esetleges visszatérésről.

A brit visszatérésnek azonban számos akadálya lehet, beleértve a jövő tavasszal elnököt választó franciákat is.

„Nem hiszem, hogy éppen rájuk kellene hallgatnom ebben a kérdésben, hiszen ők hagyták Nagy-Britanniára ezt a rossz Brexit-megállapodást. A múltban ragadtak, mert nem tudnak szembenézni azzal, milyen rossz alkut kötöttek”

– mondta Andy Burnham hétfőn újságíróknak. A brit miniszterelnök arra reagált, hogy egymás után szólaltak meg ellene a korábbi konzervatív miniszterelnökök: Theresa May szerint el kellene fogadni a Brexitet és tovább kellene lépni, Rishi Sunak szerint a vita újranyitása csak elvonná a figyelmet a kormányzásról, David Cameron újabb évtizedes vitától tart, Boris Johnson „őrültségnek” nevezte a téma felmelegítését – sőt, ő úgy látja, egy újabb népszavazáson a britek ismét a kilépésre szavaznának.

Andy Burnham távozik a londoni Westminster-székesegyházból Rishi Sunak és Boris Johnson volt miniszterelnökök társaságában, miután részt vett Ann Widdecombe emlékmiséjén, a háttérben David Cameron Fotó: Stefan Rousseau/PA Images via Reuters Connect

A közvélemény-kutatások nem Johnson véleményét támasztják alá: az újracsatlakozás hívei egyértelmű többségben vannak, a legfrissebb mérések 58-59 százalékra teszik az arányukat. Andy Burnham, aki idén júliusban követte Keir Starmert a miniszterelnöki poszton, elődjénél jóval egyértelműbben foglalt állást: míg Starmer csak kisebb korrekciókra volt hajlandó, de kikötötte, hogy az Egyesült Királyság sem az EU-ba, sem az egységes piacba, sem a vámunióba nem tér vissza, a jelenlegi kormányfő sokkal egyenesebben beszél arról, hogy a kemény Brexit ártott a brit gazdaságnak, és nem zárta ki az újracsatlakozást sem. Arról viszont, hogy pontosan mi a célja, már kevésbé egyértelműen fogalmaz.