„Nem hiszem, hogy éppen rájuk kellene hallgatnom ebben a kérdésben, hiszen ők hagyták Nagy-Britanniára ezt a rossz Brexit-megállapodást. A múltban ragadtak, mert nem tudnak szembenézni azzal, milyen rossz alkut kötöttek”
– mondta Andy Burnham hétfőn újságíróknak. A brit miniszterelnök arra reagált, hogy egymás után szólaltak meg ellene a korábbi konzervatív miniszterelnökök: Theresa May szerint el kellene fogadni a Brexitet és tovább kellene lépni, Rishi Sunak szerint a vita újranyitása csak elvonná a figyelmet a kormányzásról, David Cameron újabb évtizedes vitától tart, Boris Johnson „őrültségnek” nevezte a téma felmelegítését – sőt, ő úgy látja, egy újabb népszavazáson a britek ismét a kilépésre szavaznának.
A közvélemény-kutatások nem Johnson véleményét támasztják alá: az újracsatlakozás hívei egyértelmű többségben vannak, a legfrissebb mérések 58-59 százalékra teszik az arányukat. Andy Burnham, aki idén júliusban követte Keir Starmert a miniszterelnöki poszton, elődjénél jóval egyértelműbben foglalt állást: míg Starmer csak kisebb korrekciókra volt hajlandó, de kikötötte, hogy az Egyesült Királyság sem az EU-ba, sem az egységes piacba, sem a vámunióba nem tér vissza, a jelenlegi kormányfő sokkal egyenesebben beszél arról, hogy a kemény Brexit ártott a brit gazdaságnak, és nem zárta ki az újracsatlakozást sem. Arról viszont, hogy pontosan mi a célja, már kevésbé egyértelműen fogalmaz.
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