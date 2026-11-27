Létszámcsökkentést rendelt el a Fővárosi Közgyűlés pénteki ülésén a Főpolgármesteri Hivatalnál, hogy egymilliárd forinttal csökkentse a személyi jellegű kiadásokat.

A Karácsony Gergely főpolgármester által jegyzett előterjesztést tizenöt igennel, kettő nem szavazat ellenében, egy tartózkodás mellett fogadták el a képviselők.

A határozat szerint az október 31-ei állapothoz képest a három hónapnál régebben betöltetlen üres álláshelyeket megszüntetik, továbbá – legkésőbb 2027. március 1-jei hatállyal – a ténylegesen foglalkoztatottak számát 65-tel csökkentik.

A fővárosi önkormányzat 2027-ben a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában született megállapodásra is figyelemmel idénhez képest legalább 20 milliárd forinttal csökkenti működési kiadásait. Ennek része a Főpolgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadásainak csökkentése „létszámracionalizálással”.

Az elfogadott javaslat szerint a hivatalban az álláshelyek száma százzal csökken 2027. március 1-jei hatállyal. A Főpolgármesteri Hivatalban november elsején 1071 álláshely volt és 1035 embert foglalkoztattak. Szakszervezeti kérés alapján támogatási rendszert indítanak a létszámcsökkentések hátrányos következményeinek enyhítéséért.

Vitézy Dávid és Karácsony Gergely a főváros-kormány megállapodás aláírásakor 2026. november 12-én. Fotó: Németh Dániel/444

Miért kell spórolni?

Ahogy az előterjesztésről szóló cikkünkben írtuk, október 1-jén tartotta meg első ülését a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT), ezen rögvest egy sor dologról meg is állapodott a főváros és a kormány.

Többek közt arról, hogy

a kormány egyszeri, 120 milliárdos támogatást nyújt a fővárosnak, ha a főváros eláll azoktól a perektől, amiket még az előző kormány idején indított a szolidaritási hozzájárulással összefüggésben;

cserébe a főváros vállalta, hogy az ideihez képest jövőre 20 milliárd forintos megtakarítást hajt végre működési kiadásaiban, emellett a kormány költségvetési felügyelőt rendel Budapesthez.

A 120 milliárdos egyszeri támogatás sokáig nem parkolhatott a főváros bankszámláján, ugyanis nyomban be kellett belőle fizetniük 90 milliárdot szolidaritási hozzájárulás címén (technikailag úgy nézett ki a dolog, hogy a szolidaritási hozzájárulás összegét át sem utalták).

Cserébe azt már Karácsony is jelezte az FKT első ülése után tartott sajtótájékoztatón, hogy az egyszeri támogatás a szolidaritási hozzájárulás befizetése mellett arra lesz elég, hogy néhány ki nem fizetett számlát rendezni tudjanak, de anyagi nehézségeiket ez hosszú távon nem oldja meg. Azt is hozzátette, nehéz lesz jövőre 20 milliárdot még megtakarítaniuk.

Akkor ez volt a mondás:

„Ennek a jelentős részét a városvezetés szerint meg tudják majd oldani azzal, hogy a stabil, kiszámítható fejlődési pályára állva nem kell olyan pénzügyi eszközöket alkalmazniuk, amik rövid távon nagyon komoly kamatkiadással bírnak.”

Nagy kérdés volt, hogy az előzetes ígéretek után végül mennyivel csökkenti Budapest esetében a kormány a szolidaritási hozzájárulás mértékét. Jelen tudásunk szerint a jövő évi költségvetés tervezetében az szerepel, hogy az eddigi 97 milliárd helyett 77 milliárdot kell majd befizetni. Leütve persze semmi nincs még, a jövő évi költségvetés valamikor december közepén véglegesedik.

Az FKT ülése után Vitézy Dávid azt is mondta, hogy a kormány garanciákat akar látni a főváros pénzügyi stabilitására, ezért döntöttek arról, hogy 20 milliárdot meg kell takarítaniuk. Emellett a főváros kap egy felügyelőt a kormánytól, aki ellenőrizni fogja a budapesti költségvetést.

A főváros még szeptember 1-jén anyagi nehézségeire hivatkozva létszámstopot hirdetett, arra hivatkozva, hogy biztosan meglegyen a bérkifizetések fedezete, amíg nem születik megállapodás a kormánnyal az anyagi helyzet rendezésére.

A Fővárosi Önkormányzat és a hozzá tartozó intézményrendszer egyhavi bérköltsége több mint hárommilliárd forint.