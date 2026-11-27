Továbbra is válságos mezőkövesdi vonatbalesetben megsérült lány állapota, akit a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályán (KAITO) kezelnek – közölte Németh Csaba, a miskolci intézmény kommunikációs munkatársa pénteken az MTI-vel. A kórház köszönetét fejezte ki a véradóknak segítő hozzáállásukért.

A Mávinform kedden először azt közölte a honlapján, hogy kiesett egy utas a Hernád-Zemplén InterCity vonatból Mezőkövesd után. Később azonban több sajtóorgánum is azt derítette ki, hogy egy lány táskájának pántját becsípte a vonat ajtaja, a szerelvény pedig több száz méteren át vonszolta magával a fiatalt.

Fotó: Daniel - stock.adobe.com

A borzalmas balesetet három térfigyelő is rögzítette. A 24.hu megismerte a felvételekről készült MÁV-jelentést. Ezeken többek között az látszik, hogy a kocsi előterében villog az ajtózárásra figyelmeztető fényjelzés három másodpercig, majd egy alak átrohan a vasúti kocsin, és a hátsó ajtóhoz fut. A fényjelzés hat másodpercig villog, vagyis a fiatal nőnek három másodperce maradt volna leszállni, ez azonban nem volt elég, az ajtó elkezdett visszacsukódni, és rázáródott, miközben a teste nagyobb része már az ajtón kívül volt.

A fiatal nő nagyon súlyos sérüléseket szenvedett, mindkét lábát elveszítette, állapota válságos. A család ötmillió forintos gyorssegélyt kapott az eset után, Vitézy Dávid emellett irányított véradást is kért az emberektől. Az eset után Lázár János hosszú hallgatás után jó ötletnek tartotta megszólalni, a volt közlekedési miniszter a felelősségvállalásról értekezett. Magyar Péter köszönetet mondott az országos összefogásért, de arról is beszélt, hogy Lázár embertelen módon igyekezett a tragédiából politikai tőkét kovácsolni, miközben ő állított le stratégiai jelentőségű vonatbeszerzéseket. Az ügyben vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt indult büntetőeljárás.