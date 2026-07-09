Harmadszor jelölték Emmy-díjra Rév Marcellt

Rév Marcellt Emmy-díjra jelölték az Eufória harmadik évadának utolsó, In God We Trust című epizódjáért – írta meg a Deadline-on közzétett lista alapján a Telex.

Ez a magyar operatőr harmadik jelölése – a 2021-es jelölés után 2022-ben meg is kapta a díjat –, mindannyiszor az Eufória c. sorozatban nyújtott teljesítményét ismerték el. Rév és a sorozat fő alkotója, Sam Levinson a harmadik évadra a korábbi epizódokhoz képest alaposan megváltoztatta az Eufória képi világát, élénkebb, világosabb, a klasszikus hollywoodi filmeket idéző képi világot kerestek, olvasható a Telexen.

Nem akartam Hollywoodba emigrálni, csak megtörtént velem, mondta az operatőr a 444-en 2022 nyarán megjelent interjúban. Rév ebben arról beszélt, az Emmy-díj inkább presztízsdolog, a streamingpiacon fontos, de ahhoz, hogy milyen munkákat kap Hollywoodban, a jelölésnek vagy díjnak nincs köze.