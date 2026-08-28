Végre megmutatták a GTA VI játékmenetét: a lövöldözés mellett kutyát simogathatunk, autóversenyezhetünk, és szabadabban válthatunk a két főszereplő között

A Netflix és a Rockstar Games csütörtökön 27 percnyi új játékmenetet mutatott be a Grand Theft Auto VI-ból, ami minden túlzás nélkül az évtized legjobban várt videójátéka. A Grand Theft Auto VI: An Extended Look az eddigi leghosszabb hivatalos bemutató a játékból, most először lehetett hosszabban látni, milyen lesz maga a játékmenet, hogyan lehet váltani a két főszereplő, Jason és Lucia között, milyen a lövöldözés és az autózás, és mivel lehet majd foglalkozni Vice Cityben a küldetéseken kívül.

Kiderült például, hogy lehet majd kutyát simogatni, kosárlabdázni, horgászni, edzeni és boltokat kirabolni, Jason és Lucia karaktere között pedig sokkal gördülékenyebben lehet majd váltani, mint a GTA 5-ben.

A GTA 6-ra nagyon régóta várnak a rajongók. Az előző rész, a GTA 5 még 2013-ban jelent meg, és azóta minden idők egyik legsikeresebb videójátéka lett. A folytatást 2022-ben jelentették be, de eddig csak két rövidebb előzetest mutattak belőle, a megjelenést pedig kétszer is elhalasztották. A mostani, közel félórás videóból viszont már jóval többet lehetett látni abból, milyen lesz ténylegesen játszani vele. Az anyagot teljes egészében PlayStation 5-ön rögzítették. A Netflix hat órán át kizárólagosan mutatta, mielőtt más platformokra is felkerült.

A GTA 6 két főszereplője Jason és Lucia, egy pár, akik Vice Cityben és a fiktív Leonida államban keverednek bele a bűnözői világba. Egy egyszerűnek induló meló rosszul sül el, ezután pedig egy náluk jóval nagyobb bűnügybe keverednek. A történetben láthatóan fontos szerepe lesz annak is, mennyire tudnak megbízni egymásban.

A bemutató elején Jason és Lucia egy lepukkant épületbe érkezik, hogy átvegyen egy csomagot. Jasonként beszélhetünk az ott lévő emberekkel, és többféleképpen reagálhatunk rájuk, kicsit úgy, mint a Rockstar másik nagy játékában, a Red Dead Redemption 2-ben. Az üzlet hamar félremegy: megérkeznek a rendőrök, és tűzharc kezdődik.

Már ebből a jelenetből is látszik, hogy a Rockstar sokat dolgozott azon, hogy a játék világa élőbbnek hasson. A szereplők természetesebben mozognak és reagálnak arra, amit csinálunk, az NPC-kkel pedig többféleképpen lehet beszélni és interakcióba lépni. És ami nyilván sokakat érdekelt: igen, a GTA 6-ban meg lehet majd simogatni a kutyákat.

Ezután Jason és Lucia közös lakását látjuk. Lucia készülődik, Jason pedig addig mászkálhat a lakásban, ihat valamit a hűtőből, tévézhet, vagy akár sürgetheti is a barátnőjét. Úgy tűnik, a játék a kapcsolatuk hétköznapibb részeit is megmutatja majd: együtt vásárolhatnak, beszélgethetnek, eljárhatnak szórakozni, egy ponton pedig még kézen is foghatják egymást.

Amikor autóba ülnek, az is rögtön feltűnik, hogy Vice City jóval sűrűbbnek és mozgalmasabbnak tűnik, mint a korábbi GTA-k városai: több autó van az utakon, több ember az utcákon, és szinte mindenhol történik valami.

A klasszikus GTA-s elemek persze megmaradnak. Lehet majd autókat lopni, benzinkutakat és boltokat kirabolni, rendőrök elől menekülni és nagy lövöldözésekbe keveredni. Visszatér a korábbi részekből ismert hatcsillagos körözési rendszer is.

Az egyik látványos változás, hogy Jason és Lucia között nagyon gyorsan lehet váltani. Egy autós üldözésben például előbb Jasonként lövöldözhetünk az üldözőkre, majd egy pillanattal később már Luciaként vezetjük az autót. A váltás sokkal folyamatosabbnak tűnik, mint a GTA 5-ben. Ráadásul a két karakter harcstílusa sem teljesen ugyanaz. Jason egyik képességével lelassíthatja az időt, és könnyebben célba veheti az ellenfelek gyenge pontjait. Lucia egyik jelenetében pedig, miután egy támadó a földre teperi, leveszi a magas sarkú cipőjét, és azzal támad vissza.

A Rockstar arra is bőven szánt időt, hogy megmutassa, mit lehet csinálni a fő történet küldetései között. A videóban kosárlabdázást, úszást, kajakozást, búvárkodást, edzést, horgászatot, jet-skizést, terepmotorozást, autóversenyzést, célbalövést és bázisugrást is látni, és természetesen visszatérnek a bárok, klubok és sztriptízklubok is. Máshol hátsó kerti pankráció, bizarr járókelők és abszurd tévéreklámok tűnnek fel, vagyis a sorozatra jellemző, az amerikai társadalmat kifigurázó humor is megmarad.

Az eseménynek külön súlyt adott, hogy az elmúlt napokban egy CyberLeek nevű hekkercsoport több állítólagos videót is kiszivárogtatott a játékból. A Rockstar szerint a történtek „szívszorítóak” voltak a fejlesztők számára, és nem így szerették volna megmutatni a játékot. A cég közvetlenül a Netflix-premier előtt azt kérte a rajongóktól, hogy a spoilerek ellenére várják meg a hivatalos megjelenést.

A Grand Theft Auto VI november 19-én jelenik meg PlayStation 5-re, Xbox Series X-re és Series S-re. (Variety, Eurogamer)