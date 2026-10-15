Kijött a GTA VI utolsó előzetese a novemberi megjelenés előtt

A Rockstar kiadta a Grand Theft Auto VI utolsó előzetesét, a másfél perces videó friss jeleneteket mutat a két főszereplőről, Jasonről és Luciáról, valamint a játék nyílt világáról, de játékmenet helyett filmszerű akcióval vezeti fel a november 19-i megjelenést. A videót kicsivel több mint 3 óra alatt több mint 2,7 millióan nézték meg.

Jason a narrációja szerint bajba került a seregben, és „nem éppen a legjobb viszonyban” váltak el az útjaik. Az előzetes katonai jeleneteket is felvillant: Jason egy egység tagjaként vízen gázol, majd kiugrik egy helikopterből. Nem világos, hogy ezek visszaemlékezések-e, vagy a történet jelenében játszódnak. A trailer elején a szakállas Jason egy hajót políroz Brian kikötőjében, majd felhívja Lucia Caminos, feltehetően azért, hogy elmenjen érte a börtönbe.

A trailer Jason és Lucia Vice City-i kalandjaiból is mutat néhány részletet, köztük egy zuhanyzós jelenetet. Lucia bokáján nyomkövető van, ami felveti, hogy a történet elején még korlátozott lehet a játékos mozgása, de ez egyelőre csak feltételezés.

„Rendben leszünk?”

– kérdezi Lucia Jasont az újabb robbanások után.

„Mindent együtt vészeltünk át. Ezen is túl kell jutnunk”

– feleli Jason. Az előzetesben a francia elektronikus zenei duó, a Justice Flower in a Hurricane című száma hallható, amelyben a Tame Impala, SZA és a King Gizzard & The Lizard Wizard is közreműködik. A játék zenéjét is a Justice szerezte, az egész anyagot pedig külön is kiadják majd. Emellett lesz egy másik lemez is, 34, kifejezetten a játékhoz írt számmal, benne mások mellett Fred again…, Travis Scott vagy Keith Richards dalaival.

A GTA VI az évtized egyik legjobban várt videójátéka. A történet szerint szerint egy balul elsült rablás után Jason és Lucia egy nagy bűnügyi összeesküvésbe keveredik. Ha túl akarják élni, egymásra kell támaszkodniuk. Az előző rész, a GTA V 2013-ban jelent meg, és azóta minden idők egyik legsikeresebb játékává vált. A folytatást 2022-ben jelentették be, de eddig csak két rövidebb előzetest mutattak be belőle, a megjelenését pedig kétszer is elhalasztották. Augusztus végén egy félórás videóban mutatták be a játékmenetet: többek között azt, hogyan lehet váltani a két főszereplő között, milyen a lövöldözés és az autózás, illetve mivel lehet foglalkozni Vice Cityben a küldetéseken kívül. (IGN)