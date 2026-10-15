Nádas-évet hirdet a Petőfi Irodalmi Múzeum

Török Petra, a PIM igazgatója és Bazsányi Sándor, a tárlat kurátora részleteket olvas fel Nádas Péter írásaiból Fotó: Kovács Márton/MTI/MTVA

Kiállítás nyílt Nádas Péter emlékére szerdán, az író születésnapján a Petőfi Irodalmi Múzeumban (PIM). A „Könnyű árnyai”, Nádas Péter párhuzamos történetei - szöveg és kép című kamarakiállítás az életműbe enged betekintést az írói és fotográfusi pálya „párhuzamos történeteinek” felelevenítésével.

Török Petra, a PIM főigazgatója a megnyitón kiemelte: a következő egy évben minden további irodalmi élményhez vezető út Nádas Péter fotóin és szövegein keresztül vezet.

A múzeum tematikus Nádas-évet hirdet többek között olvasókörrel, felolvasószínházzal és városi sétával.

Elmondta azt is, hogy Nádas Péter 2013-ban több mint 100 fotót ajándékozott a múzeumnak. A képek 1962 és 2003 között készültek, és található köztük városkép, csendélet, portré, a dolgozószobájának részleteit mutató fotók, vagy a hozzá közel álló személyekről, például az Örkény házaspárról fennmaradt ábrázolás. Nádas Péter később újabb fotográfiákat adományozott a múzeumnak, majd kéziratokat, amelyek az életmű különböző, de zömében korai alkotói korszakait és műfajait prezentálják – tudósít az MTI.

A főigazgató nagy muzeológiai kihívásnak nevezte, hogy lépéseket tegyenek a különböző közgyűjteményekben őrzött Nádas-hagyaték virtuális egyesítése érdekében.

Fotó: Kovács Márton/MTI/MTVA

Mint arról korábban írtunk, a legsikeresebb magyar írók külföldön helyezték biztonságba életművüket: Kertész Imre, Esterházy Péter és Krasznahorkai László mellett így tett Nádas is. Miután 2018-ben megkapta a hagyaték nagy részét, a Berlini Művészeti Akadémia 2022-ben megnyitotta a Nádas Péter-archívumot. Ez 240 dobozból áll, magában foglalja az összes fennmaradt mű kéz- és gépiratát a hozzájuk tartozó vázlatokkal, jegyzetekkel, levelezésekkel, személyes dokumentumokkal és fotográfiákkal együtt. Nádas levelezései mintegy 14 ezer dokumentumból állnak, olyan partnerekkel, mint Ottlik Géza, Örkény István, Szabó Magda, Mészöly Miklós, Eörsi István, Spiró György vagy Esterházy Péter.

Amikor feltették Nádasnak a kérdést, miért éppen Berlinbe került a személyes archívuma, azt mondta, hogy Budapestről őt nem kereste emiatt senki, szemben a németekkel. Hozzátette, hogy ő már három-négy rezsimet megélt, és ezek szerint „nincs olyan hatalom, ami érdeklődik a munkám iránt, ennek örülök”.