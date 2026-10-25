Mire jó a Fauda?

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A Fauda c. izraeli sorozat ötödik évadának utolsó részében van egy kulcsjelenet, a francia Anne (Melanie Laurent – végig azon morfondíroztam, hogy honnan ismerem, nem jöttem rá, míg meg nem néztem: ő volt Shosanna Dreyfus az Inglorious Basterdsben) és az örökös főhős Doron Kabilio (Lior Raz) társalognak benne. Anne azt mondja, csak azért nem robbantotta a bombát a fontos pillanatban, mert megállt ott egy autó, benne egy kislánnyal. Akkor úgy érezte, nem szabad ártatlan gyerekeket ölnie, magyarázza, hozzátéve, arra biztatná Doront, ha teheti, álljon le ő is. I'll do my best, válaszolja Doron, és vége is a jelenetnek.

A szeptember óta a Netflixen végignézhető évad összesen tizenegy epizódjában talán ez az egyetlen pillanat, ami közvetetten ugyan, de utal arra, ami a 2023. október 7-ei Hamász-vérengzést követő izraeli válaszok révén magában a Gázai övezetben történt, illetve történik azóta is.

Az biztos, hogy a világszerte – így nálunk is – igen nagy sikert aratott sorozat alkotóinak roppant nehéz dolguk volt október 7. után. Az első négy évad – az elsőt 2015-ben, a negyediket 2022-ben mutatták be – történetei bár valóságos konfliktusokból táplálkoztak, valóságos terrorelhárító és titkosszolgálati szervezetek valóságos tevékenységének motívumait használták fel, többször utaltak konkrét eseményekre, sőt az egykor kommandósként szolgált Lior Raz saját élményeit is beléjük építették, de végső soron kitaláltak voltak.

Eli (Yaakov Zada-Daniel), Doron (Lior Raz), Steve (Doron Ben-David) Forrás: Netflix

A gázai határnál végrehajtott brutális terrorakció-sorozat mellett azonban nem lehetett elmenni szó nélkül, már csak a csapat sokszoros érintettsége miatt sem. Benne volt a hírekben is: az első négy évad gyártásvezetője életét vesztette a harcokban, a Sagit alakító Idan Amedi súlyosan megsebesült, a Lior Raz–Avi Ischasaroff kreátorpáros embereket mentett a támadás sújtotta Szderótban. Úgyhogy újra is írták elölről a már félkész forgatókönyveket.

Ezek után a nagy kérdés az volt, hogy a palesztin–izraeli háborús történelem e kegyetlen fordulatai ellenére sikerülhet-e megőrizni azt a fajta tárgyilagosságot, aminek hála a részletekre is kíváncsi néző az első évadtól a negyedikig bónusz gyanánt sokkal többet kaphatott, mint csupán egy feszültséggel, indulatokkal, akciókkal telepakolt, sok-sok részes politikai-titkosszolgálati thrillert. Az első négy évad első számú erénye bizony ez volt: a Fauda a maga néprajzi-ismeretterjesztő-valóságfeltáró rétege révén emelkedett magasan a műfaj átlaga fölé.