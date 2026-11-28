Egy katartikus könyv, amit mindenkinek el kell olvasnia, aki nem beszél ukránul

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Vonnák Diána egy kemény csaj – bár pöcse nincsen – szögezi le új könyve, az Ellenség első oldalán, édesapja szavait idézve születése pillanatában.

Diána 2013 óta él és kutat Ukrajnában kulturális antropológusként. Ide doktori témája miatt érkezik, kutatni Lvivet, a várost, aminek gyakorlatilag tökéletesen kicserélődik a lakossága a második világháború kataklizmája során. 2013-as ösztöndíjpályázata végén hozzáteszi, hogy a kutatásnak, persze, aktualitást ad a növekvő geopolitikai nyomás, amely átalakítja az Európai Unióhoz meg az Oroszországhoz való viszonyt.

Látnoki mondat: mire jóváhagyják, kitör a Majdan, elcsatolják a Krímet, megindul a háború Kelet-Ukrajnában. Ő pedig nem fordul vissza. Megkapja az ösztöndíjat, megérkezik az országba, ahol élni kezd – megtanulja a nyelvet (mostanra verseket fordít), barátai lesznek, őszintén szereti és ezért őszintén bírálja is az országot.

Publikál, szépen épül a kutatói karrier, amihez nemegyszer megfordul a frontvonal mögött terepmunkán. Megismeri a checkpointok és a hrabali nemzetközi tűzszünetmegfigyelők és „szeparatisták” világát, interjúzik, fordít, novelláskötetet ír Látlak címmel itthon.

Utóbbi megnyeri a Margó-díjat, felkerül a Libri shortlistjére, ehhez 2022. február 24-én fotózzák, úgyhogy aznap Budapesten tartózkodik.

A következő néhány évben pedig próbálja nem elveszíteni az ép eszét a dühtől és a fájdalomtól, fenntartani a kultúrember látszatát, miközben bekövetkezett az, aminek még az előfordulási lehetőségét is tagadja a kollektív (európai) tudatalatti, miszerint hogy racionális, higgadt, kalkulált döntések és koordináció eredményeképp (javarészt) férfiak százezrei egyszerre mozdulnak azért, hogy raboljanak, gyilkoljanak és erőszakoljanak egy másik ország területén.

Vonnák Diána Fotó: Németh Dániel/444

Ezt a tapasztalatot sűríti bele Ellenség című könyvébe, ami olyan, az író szavait kölcsönözve, mint egy kifordított memoár: ukrán katonainterjúk, Diána emlékei és monológjai, magyar civilek és szakértőkkel készített interjúk, beszélgetések során járja végig nemcsak azt, hogy Ukrajnában háború van, ez pedig őt és a barátait közvetlenül érinti, de azt is, hogy az a Magyarország, ahonnan 2012 nyarán elköltözik, a felismerhetetlenségig megváltozik, és egyre-másra termeli ki maga körül az ellenségképeket – migránsok, ukránok, nemváltó költők, független szakértők képében.