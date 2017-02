Az amerikai kémek állítólag elkezdték visszatartani az érzékenyebb információkat a Fehér Háztól

Legalábbis ezt állítja a hírszerzési terület egyik legismertebb szakértője, John R. Schindler, aki évtizedekig dolgozott az NSA elhárítótisztjeként, az utóbbi években pedig a nemzetbiztonsági/kémkedési kérdések egyik legtöbbet hivatkozott amerikai szerzője lett.

Schindler már korábban figyelmeztetett arra, hogy a Trump-kormányba bekerülő gyanús figurák miatt az USA sok évtized alatt kiépített hírszerzési szövetségei meggyengülhetnek, elsősorban azért, mert külföldi hírszerzők aggódhatnak majd amiatt, hogy a Fehér Ház túl közel áll Moszkvához.

Michael Flynn és Steve Bannon Trump társaságában ( Photo: Pete Marovich/Consolidated News )

De most egy még ennél is súlyosabb fejleményről számolt be cikkében: Schindler elmondása szerint az amerikai hírszerző közösség annyira aggódik a Trump-kormánnyal megjelent, korábban példanélkülinek számító problémák miatt, hogy elkezdtek visszatartani hírszerzési információkat a Fehér Háztól. Nem csak Trump-stáb pár tagjának túl szoros moszkvai kapcsolata aggasztja őket, hanem az eddig mutatott inkompetencia elképesztő mértéke is.

Elsősorban Michael Flynn személyével van bajuk: Trump őt nevezte ki nemzetbiztonsági főtanácsadójának, de Flynn kifejezetten népszerűtlen volt hírszerzői körökben. Schindler elmondása szerint a hírszerzési adatok helyett kifejezetten kedveli az összeesküvés-elméleteket előnyben részesíteni, a Védelmi Hírszerző Ügynökségtől pedig épp azért rúgták ki, mert nem volt jó az ítélőképessége és nem volt alkalmas a vezetésre. Ehhez jön még hozzá az a jelenlegi botrány, amiről mi is részletesen írtunk, hogy a jelek szerint nem csak rendszeresen egyeztetett az oroszokkal a szankciókról, de utána még le is tagadta ezt.

Az egész azért egészen megdöbbentő, mert Schindler szerint mind Flynnek, mind az orosz nagykövetnek, Szergej Kiszljaknak pontosan tudnia kellett, hogy telefonbeszélgetsüket lehallgathatják az amerikai titkosszolgálatok. Nincs ezen mit szépíteni, írja Schindler, a világ szinte összes országában így megy ez, ugyanez történik az amerikai nagykövettel Moszkvában: a nagyköveti telefonokat állandóan megfigyelik, mindenhol.

Schindler szerint a republikánusok most akkor cselekednének a legjobban, ha beállnának a Flynn leváltását követelő demokraták mögé. A hírszerzés és a Fehér Ház összeakadását jelzi az a CNN-sztori is, ami szerint Flynn egyik emberétől a CIA megtagadta, hogy titkosított információkba tekintsen bele. Hogy miért, az nem világos, de a döntést állítólag jóváhagyta a CIA élére már Trump által kinevezett Mike Pompeo is.

Schindler az NSA egyik magasabb beosztású hivatalnokától hallotta, hogy az NSA szisztematikusan tart vissza értékes információkat a Fehér Háztól, ami példanélküli lépésnek számít. Korábban az NSA évtizedeken át készített elnöki jelentéseket, de Trump beiktatása óta ezzel leálltak, mert attól félnek, hogy nem lennének biztonságban így a titkos információk.

Az NSA szállítja a hírszerzési információk mintegy 80 százalékát, ráadásul Schindler információi szerint nem az NSA az egyetlen ügynökség, ahol eszerint szűrik az információt. Egy pentagonos hírszerző úgy foglalta ezt össze, hogy január 20-a óta azzal számolnak, hogy a Kremlnek füle van a Fehér Ház „szituációs szobájában”.

Schindler teljes cikke az Observeren olvasható el.